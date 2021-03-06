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Обозначение дорожного перехода.

В Кишиневе водитель зацепил женщину машиной и просто уехал — очевидцы

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210306/33894525/v-kishineve-voditel-zacepil-zhenshinu-mashinoj-i-prosto-uehal-ochevidcy.html

В социальных сетях бурно обсуждают инцидент, который произошел на одной из оживленных транспортных магистралей столицы.

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. В социальных сетях пользователи обсуждают инцидент, который произошел на улице Иона Крянгэ в Кишиневе.

В одной из популярных групп в Facebook появилось видео, автор которого сообщил, что водитель автомобиля Renault зацепил машиной женщину, которая пересекала улицу по пешеходному переходу.

Момент столкновения на видео виден плохо, однако женщина упала, уронив сумки. Водитель Renault притормозил, однако не вышел из машины и просто уехал.

Пользователи выражают в комментариях к видео возмущение поведением владельца машины. Автор видео заявил, что передаст запись в полицию.

Кроме того, зрители отметили, что пешеходный переход не обозначен зеброй на проезжей части, а припаркованные у бордюра автомобили создают помеху пешеходам, пересекающим проезжую часть.

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