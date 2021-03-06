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Центр COVID-19 в Кишиневе.

Минздрав: за сутки в Молдове подтверждено 1620 новых случаев COVID-19

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (84)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210306/33896931/minzdrav-za-sutki-v-moldove-podtverzhdeno-1620-novyh-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в республике достигло 194 605.

КИШИНЕВ, 6 мар - Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1620 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.

Из общего числа зафиксировано 4 случая "импорта" инфекции — из Бельгии, Испании и Украины.

Ампула на фоне логотипа Спутник V.
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 194 605.

За минувшие 24 часа проведен 4831 тест, в том числе первичных – 4434.

Коронавирус выявлен у 81 медработника: 24 врачей, 36 медсестер и 21 сотрудника вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 329 пациентов (из них 65 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 845 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 170 468.

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 20 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 4091.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 февраля 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (84)

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Теги:
коронавирус


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