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Президентура Молдовы.

Бороться с эпидемией вместе: встреча Майи Санду с экс-главой Минздрава Румынии

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (84)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210306/33897747/majya-sandu-vstretilas-s-eks-ministrom-zdravoohraneniya-rumynii.html

Гость прибыл в Молдову, чтобы поделиться с молдавскими медиками опытом противостояния коронавирусной инфекцией.

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду встретилась с бывшим министром здравоохранения Румынии, депутатом парламента Нелу Тэтару.

Гость приехал в Кишинев, чтобы поделиться опытом Румынии в управлении пандемическим кризисом, сообщила пресс-служба президента.

На встречу были приглашены представители Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, Национального агентства общественного здоровья, Государственного университета медицины и фармации, а также руководители больниц, непосредственно участвующих в лечении тяжелых пациентов с COVID-19.

Собеседники обсудили вызовы, с которыми сталкивается система здравоохранения в настоящее время, процесс вакцинации, доступ к обследованиям, мониторинг первичного звена сектора.

Санду и Тэтару договорились, что представители молдавского Минздрава и руководители больниц будут еженедельно обмениваться информацией в режиме онлайн с румынскими коллегами.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (84)

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Теги:
коронавирус


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