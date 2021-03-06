Бороться с эпидемией вместе: встреча Майи Санду с экс-главой Минздрава Румынии

Гость прибыл в Молдову, чтобы поделиться с молдавскими медиками опытом противостояния коронавирусной инфекцией.

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду встретилась с бывшим министром здравоохранения Румынии, депутатом парламента Нелу Тэтару.

Гость приехал в Кишинев, чтобы поделиться опытом Румынии в управлении пандемическим кризисом, сообщила пресс-служба президента.

На встречу были приглашены представители Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, Национального агентства общественного здоровья, Государственного университета медицины и фармации, а также руководители больниц, непосредственно участвующих в лечении тяжелых пациентов с COVID-19.

Собеседники обсудили вызовы, с которыми сталкивается система здравоохранения в настоящее время, процесс вакцинации, доступ к обследованиям, мониторинг первичного звена сектора.

Санду и Тэтару договорились, что представители молдавского Минздрава и руководители больниц будут еженедельно обмениваться информацией в режиме онлайн с румынскими коллегами.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova