Первые молдавские господари – большая страна и начало смуты

За относительно небольшой срок, приблизительно за тридцать лет после обретения независимости, воеводы Молдавского княжества сумели объединить обширные территории от Карпат до Черного моря.

Молдавское государство не сразу обрело пространства, которые мы знаем по различным описаниям и географическим картам – от Карпат на западе до Днестра на востоке, и от Черного моря на юге до границ с Красной Русью (Русское герцогство, к тому времени входившее в состав Польского королевства) на севере.

В начальные времена Молдова была небольшим государством в восточных предгорьях Южных Карпат, занимая территории между рекой Молдова и верхним Сиретом.

Легендарный Драгош

Как мы рассказывали в одной из предыдущих публикаций , легендарным основателем Молдавского государства был Драгош из Марамуреша.

Молдова была частью Венгерского королевства, что подтверждается венгерскими грамотами – Terra nostra Molduana.

Самостоятельным государством Молдова стала при Богдане.

Богдан I Основатель

В годы правления Богдана I Основателя (1359–1365 годах) состоялась битва у Синих Вод. Войска великого князя литовского Ольгерда разбили ордынских князей в Подолье.

Победа Ольгерда чувствительно ослабила Золотую Орду, что вскоре привело к расширению территорий Молдавского княжества на восток, к берегам Днестра и Черному морю.

Выбор Лацко

После Богдана трон Молдавского княжества занял его сын Лацко, он правил с 1365 по 1374 год. Имя Лацко – это уменьшительная форма имени Владислав. Титул Лацко, упоминаемый папой Урбаном V в письмах 1370 года: Nobilis vir Laczko Dux Moldaviensis ac populus sui ducatus (благородный Лацко, Князь Молдавского народа и люди его княжества).

© Sputnik / Сергей Мамонтов Музеи Ватикана.

Лацко I, установив прямые контакты со святым престолом, добивался создания в Молдове католического епископства, подчиненного папе. В 1370 году Лацко принял католичество, а в 1371 году в города Сирет и Милков уже приехали епископы. Но вскоре стало ясно, что население страны противится католицизму, Молдова решила остаться православной страной. Лацко обратился к митрополиту Галицкому Антонию, чтобы он прислал в Молдову двух епископов. Тот рукоположил Иосифа и Мелетия.

Молдавская держава при Петре I

Петр I Мушат правил 18 лет с 1374 по 1392 год. Он основал династию Мушатинов. При его правлении Молдова стала активным субъектом международных отношений в Северо-Западном Причерноморье.

Титул Петра I носит сакральный характер – Petrus Waiwoda dei gratia dux Terre Moldavie (Петрус воевода, милостью Божией господарь земли молдавской).

В 1387 году Петр I признал сюзеренитет польского короля Владислава II Ягелло. Внешняя ориентация Молдовы на Польшу продолжалась несколько веков. При Петре I значительно расширилась территория страны – в частности, была подчинена Бессарабия с Белгородом и другими приморскими городами, игравшими важную экономическую и военную роль.

Кроме того, области вокруг крепостей Хотин, Цецина (возле Черновиц) и Хмелев, названные Шипинской землей (входившая ранее в Галицко-Волынское государство) входят в состав Молдовы. Предположительно уже в девяностые годы XIV века в границах Молдавского государства входило все Карпатско-Днестровское пространство.

Во время правления Петра I энергично развивается экономика страны. В документах упоминаются города Яссы, Роман, Сирет, Бая, Тыргул Нямц, Хырлэу, Хотин; строятся и укрепляются крепости Нямц, Сучава, которая становится столицей Молдовы в 1385 году.

Петр Мушат был первым, кто развернул в Молдове строительство каменных крепостей.

При Петре I начата чеканка первой молдавской монеты. По его распоряжению построена церковь Святой Троицы в Сирете, в котором запечатлен первый этап развития молдавского архитектурного стиля.

В 1387 году Мавровлахийская и Русовлахийская митрополии были объединены в митрополию Молдовлахии. Петр I с благословения митрополита Галича назначил Иосифа главой Молдавской православной Церкви. В ответ на это патриарх предал анафеме все Молдавское княжество. В этом же году патриарх Константинопольский Антоний послал в Молдову двух своих экзархов, но их визит был безуспешным, что вызвало острый конфликт с константинопольской патриархией, который тянулся до конца века.

В Актах Константинопольского патриархата (Acta Patriarchatus Constantinopolitani) от 18 ноября 1393 года упоминается византийское название Молдовы (возможно, восточной ее части) как Россовлахии (Росовлахия).

Правление Романа

После Петра I Мушата на престол Молдовы восходит Роман, он правит с 1392 по 1394 год.

Молдова достигает своего максимального территориального расширения.

© Photo : Евгений Паскарь Замок Тыргу-Нямц

В конце правления Петра Мушата или в начале правления его преемника Романа I произошло объединение княжества, поглотившей "землю валахов" в южных областях, где с 1386 года правил воевода Костя. Память об этом сохранилась в административном устройстве средневековой Молдовы, получив отражение в существовании титула почетного "ворника" "Нижней страны".

Стефан I

С помощью Польской шляхты на молдавском престоле воцаряется сын Романа Стефан, который был женат на одной из родственниц польского короля. Стефан I правил с 1394 по 1399 год, как и его предшественники, был верен союзу с Польшей, признав сюзеренитет соседнего королевства.

© Sputnik / Евгений Одиноков Королевский замок Вавель в Кракове.

Стефан I известен тем, что в битве при Хиндах разбил вторгшихся в страну венгров. После Стефана I некоторое время (6 месяцев) на троне Молдовы находится Юга, или Юрга Кориатович.

Счастливые годы Александра Доброго

Господаря Александра, правившего 32 года с 1400 до 1432 года, справедливо назвали "Добрый", потому что он привел в самый мудрый порядок все дела страны. Страна вела жизнь размеренную и спокойную. Господарь стремился поддерживать мирные отношения с соседями, но приходилось браться и за оружие.

В 1410 году молдавский корпус, направленный Александром Добрым, участвует в битве при Грюнвальде, поддерживая польско-литовские войска против тевтонов. Александр отбивает первое нападение османов на Молдову в 1420 году. При осаде занятой тевтонами крепости Мариенбург в 1421 году участвуют и молдавские кавалеристы. Польский хронист Я.Длугош пишет, что 400 молдавских всадников "побили большое войско врага и вернулись в лагерь победителями с огромной военной добычей". Решительными действиями в 1429 и 1430 годах Александр Добрый разбил вторгшуюся валашско-турецкую армию.

Как прозорливый политик, Александр Добрый укрепил централизованную власть государства, реформировал административную, судебную системы, реорганизовал господарский совет, в который входили бояре.

© Sputnik Грамота Александра Доброго

По просьбе господаря в 1401 году с благоволения Константинопольского патриарха в Молдову приезжают Григоре Цамблак и Архон Мануил. В результате миссии Иосиф был признан Константинопольской патриархией митрополитом Молдовы с резиденцией в Сучаве.

Александр Добрый разрешает организацию армянской епископии в Сучаве. Господарь проявлял терпимость и к другим конфессиям, например, Молдова была единственной страной, в которой гуситы не преследовались. В результате экспансии турецкой империи на Балканах и в Валахии многие деятели византийско-болгарских культурных центров нашли свой дом в Молдове, принеся с собой традиции славянской письменности. Таким образом, в Молдове в первых десятилетиях XV в. распространяется литература с разнообразной тематикой. Страна становится важным центром византийско-болгарского литературного движения. С этого момента начинается история молдавской литературы.

Таким образом, за относительно короткий период Молдавское княжество объединило обширные территории от Карпат до Днестра и Черного моря. Оценочно территория государства составляла около 100 тысяч квадратных километров, где мирно жили молдаване, русские, саксы, венгры и другие народы.

После смерти Александра Доброго между претендентами на молдавский престол начинается затяжная борьба. Дело в том, что у Александра было 7 детей от разных браков, что во многом и определяло схватку за власть. Он был женат четыре раза: с 1394 по 1400 на Маргарите Банффи, дочери Иштвана Банффи; c 1405 по 1420 на княжне Анне Юрьевне Подольской (Някша), внучке Кориата; с 1419 (развелись в 1421) на великой княжне Римгайле Литовской, дочери Кейстута; на Марене (Марина, Мария). В Бистрицкой летописи упоминается Станка, от которой у Александра родился Стефан. Предположительно, у Александра была еще одна жена, имя которой неизвестно. От нее якобы родился Стефан II. Кроме того, у Александра Доброго были две дочери — Анастасия и Мария.

За 25 лет до начала правления Стефана III в Молдове сменилось 9 господарей. Некоторые правили по нескольку раз, то и дело изгоняя друг друга.

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