Первые молдавские господари – большая страна и начало смуты

Молдавское государство не сразу обрело пространства, которые мы знаем по различным описаниям и географическим картам – от Карпат на западе до Днестра на востоке, и от Черного моря на юге до границ с Красной Русью (Русское герцогство, к тому времени входившее в состав Польского королевства) на севере.
В начальные времена Молдова была небольшим государством в восточных предгорьях Южных Карпат, занимая территории между рекой Молдова и верхним Сиретом.
Легендарный Драгош
Молдова была частью Венгерского королевства, что подтверждается венгерскими грамотами – Terra nostra Molduana.
Самостоятельным государством Молдова стала при Богдане.
Богдан I Основатель
Победа Ольгерда чувствительно ослабила Золотую Орду, что вскоре привело к расширению территорий Молдавского княжества на восток, к берегам Днестра и Черному морю.
Выбор Лацко
После Богдана трон Молдавского княжества занял его сын Лацко, он правил с 1365 по 1374 год. Имя Лацко – это уменьшительная форма имени Владислав. Титул Лацко, упоминаемый папой Урбаном V в письмах 1370 года: Nobilis vir Laczko Dux Moldaviensis ac populus sui ducatus (благородный Лацко, Князь Молдавского народа и люди его княжества).
Лацко I, установив прямые контакты со святым престолом, добивался создания в Молдове католического епископства, подчиненного папе. В 1370 году Лацко принял католичество, а в 1371 году в города Сирет и Милков уже приехали епископы. Но вскоре стало ясно, что население страны противится католицизму, Молдова решила остаться православной страной. Лацко обратился к митрополиту Галицкому Антонию, чтобы он прислал в Молдову двух епископов. Тот рукоположил Иосифа и Мелетия.
Молдавская держава при Петре I
Петр I Мушат правил 18 лет с 1374 по 1392 год. Он основал династию Мушатинов. При его правлении Молдова стала активным субъектом международных отношений в Северо-Западном Причерноморье.
Титул Петра I носит сакральный характер – Petrus Waiwoda dei gratia dux Terre Moldavie (Петрус воевода, милостью Божией господарь земли молдавской).
В 1387 году Петр I признал сюзеренитет польского короля Владислава II Ягелло. Внешняя ориентация Молдовы на Польшу продолжалась несколько веков. При Петре I значительно расширилась территория страны – в частности, была подчинена Бессарабия с Белгородом и другими приморскими городами, игравшими важную экономическую и военную роль.
Кроме того, области вокруг крепостей Хотин, Цецина (возле Черновиц) и Хмелев, названные Шипинской землей (входившая ранее в Галицко-Волынское государство) входят в состав Молдовы. Предположительно уже в девяностые годы XIV века в границах Молдавского государства входило все Карпатско-Днестровское пространство.
Во время правления Петра I энергично развивается экономика страны. В документах упоминаются города Яссы, Роман, Сирет, Бая, Тыргул Нямц, Хырлэу, Хотин; строятся и укрепляются крепости Нямц, Сучава, которая становится столицей Молдовы в 1385 году.
Петр Мушат был первым, кто развернул в Молдове строительство каменных крепостей.
При Петре I начата чеканка первой молдавской монеты. По его распоряжению построена церковь Святой Троицы в Сирете, в котором запечатлен первый этап развития молдавского архитектурного стиля.
В 1387 году Мавровлахийская и Русовлахийская митрополии были объединены в митрополию Молдовлахии. Петр I с благословения митрополита Галича назначил Иосифа главой Молдавской православной Церкви. В ответ на это патриарх предал анафеме все Молдавское княжество. В этом же году патриарх Константинопольский Антоний послал в Молдову двух своих экзархов, но их визит был безуспешным, что вызвало острый конфликт с константинопольской патриархией, который тянулся до конца века.
В Актах Константинопольского патриархата (Acta Patriarchatus Constantinopolitani) от 18 ноября 1393 года упоминается византийское название Молдовы (возможно, восточной ее части) как Россовлахии (Росовлахия).
Правление Романа
После Петра I Мушата на престол Молдовы восходит Роман, он правит с 1392 по 1394 год.
Молдова достигает своего максимального территориального расширения.
В конце правления Петра Мушата или в начале правления его преемника Романа I произошло объединение княжества, поглотившей "землю валахов" в южных областях, где с 1386 года правил воевода Костя. Память об этом сохранилась в административном устройстве средневековой Молдовы, получив отражение в существовании титула почетного "ворника" "Нижней страны".
Стефан I
С помощью Польской шляхты на молдавском престоле воцаряется сын Романа Стефан, который был женат на одной из родственниц польского короля. Стефан I правил с 1394 по 1399 год, как и его предшественники, был верен союзу с Польшей, признав сюзеренитет соседнего королевства.
Стефан I известен тем, что в битве при Хиндах разбил вторгшихся в страну венгров. После Стефана I некоторое время (6 месяцев) на троне Молдовы находится Юга, или Юрга Кориатович.
Счастливые годы Александра Доброго
Господаря Александра, правившего 32 года с 1400 до 1432 года, справедливо назвали "Добрый", потому что он привел в самый мудрый порядок все дела страны. Страна вела жизнь размеренную и спокойную. Господарь стремился поддерживать мирные отношения с соседями, но приходилось браться и за оружие.
В 1410 году молдавский корпус, направленный Александром Добрым, участвует в битве при Грюнвальде, поддерживая польско-литовские войска против тевтонов. Александр отбивает первое нападение османов на Молдову в 1420 году. При осаде занятой тевтонами крепости Мариенбург в 1421 году участвуют и молдавские кавалеристы. Польский хронист Я.Длугош пишет, что 400 молдавских всадников "побили большое войско врага и вернулись в лагерь победителями с огромной военной добычей". Решительными действиями в 1429 и 1430 годах Александр Добрый разбил вторгшуюся валашско-турецкую армию.
Как прозорливый политик, Александр Добрый укрепил централизованную власть государства, реформировал административную, судебную системы, реорганизовал господарский совет, в который входили бояре.
По просьбе господаря в 1401 году с благоволения Константинопольского патриарха в Молдову приезжают Григоре Цамблак и Архон Мануил. В результате миссии Иосиф был признан Константинопольской патриархией митрополитом Молдовы с резиденцией в Сучаве.
Александр Добрый разрешает организацию армянской епископии в Сучаве. Господарь проявлял терпимость и к другим конфессиям, например, Молдова была единственной страной, в которой гуситы не преследовались. В результате экспансии турецкой империи на Балканах и в Валахии многие деятели византийско-болгарских культурных центров нашли свой дом в Молдове, принеся с собой традиции славянской письменности. Таким образом, в Молдове в первых десятилетиях XV в. распространяется литература с разнообразной тематикой. Страна становится важным центром византийско-болгарского литературного движения. С этого момента начинается история молдавской литературы.
Таким образом, за относительно короткий период Молдавское княжество объединило обширные территории от Карпат до Днестра и Черного моря. Оценочно территория государства составляла около 100 тысяч квадратных километров, где мирно жили молдаване, русские, саксы, венгры и другие народы.
После смерти Александра Доброго между претендентами на молдавский престол начинается затяжная борьба. Дело в том, что у Александра было 7 детей от разных браков, что во многом и определяло схватку за власть. Он был женат четыре раза: с 1394 по 1400 на Маргарите Банффи, дочери Иштвана Банффи; c 1405 по 1420 на княжне Анне Юрьевне Подольской (Някша), внучке Кориата; с 1419 (развелись в 1421) на великой княжне Римгайле Литовской, дочери Кейстута; на Марене (Марина, Мария). В Бистрицкой летописи упоминается Станка, от которой у Александра родился Стефан. Предположительно, у Александра была еще одна жена, имя которой неизвестно. От нее якобы родился Стефан II. Кроме того, у Александра Доброго были две дочери — Анастасия и Мария.
За 25 лет до начала правления Стефана III в Молдове сменилось 9 господарей. Некоторые правили по нескольку раз, то и дело изгоняя друг друга.
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