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Как пандемия изменила жизнь молдавской молодежи

© Sputnik / Илья Наймушин
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (87)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210307/33886993/kak-pandemiya-izmenila-zhizn-moldavskoy-molodezhi.html

Какая политика будет стимулировать молодых людей в период после COVID? Эмиграция - приоритетная задача подрастающего поколения или нет? На эти вопросы ответил представитель молодежного движения страны.

КИШИНЕВ, 7 мар – Sputnik. По официальным данным, сильнее всего пострадали те сферы деятельности, в которых занято больше молодых сотрудников. Например, в том же секторе HoReCa из-за ограничений многие из них остались без источника дохода.

Гражданский активист Думитру Ройбу считает, что при отсутствии политики стимулирования молодежи феномен эмиграции может усилиться в период после COVID. Если некоторые молодые люди сумели перепрофилироваться, другие выбирают отъезд за границу.

"С помощью властей мы должны принять все необходимые меры, чтобы помочь обществу в эти кризисные времена, в том числе молодежи. Все ограничения имеют определенные последствия, включая увеличение числа граждан, занимающих деньги в банках, и выезжающих за границу", – отметил собеседник. 
Dumitru Roibu
© Sputnik / Mihai Caraus
Думитру Ройбу.

Активист считает, что государство должно искать адекватные меры борьбы с пандемией, чтобы не создавать людям больше сложностей. 

По словам Ройбу, не меньшая ответственность лежит и на плечах общества, которое должно быть солидарно с властями в этот период. 

Студенты
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
В период пандемии молодежи будут оказывать психологическую помощь

Как добавил и.о. председателя муниципального совета молодежи Кишинева Роман Андриив, негативные последствия ограничений в период пандемии сказываются на психоэмоциональном состоянии людей, которые только начинают вступать во взрослую жизнь. 

"Мы ежегодно делаем опросы, чтобы понять, в чем нуждается молодое поколение людей. В конце прошлого года это был опрос уже за время пандемии. Большинство пожаловались на сложности с трудоустройством. Они сетовали, что власти не помогают решить эту проблему. Также многие жаловались на психоэмоциональное состояние", – добавил Андриив. 

Roman Andriiv
© Sputnik / Mihai Caraus
Роман Андриив.

Он полагает, что помощью могли бы стать гранты для различных стартапов или реализации других прибыльных проектов. 

По некоторым данным, более двух тысяч юношей и девушек в нашей стране потеряли работу в 2020 году.

В глобальном плане эксперты отмечают, что самый высокий уровень тревоги, а также негативных последствий для психоэмоционального состояния фиксируется среди молодых людей.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (87)

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