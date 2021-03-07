Коронавирусный год: взгляд на COVID-19 врача с "первой линии"

Практикующий специалист в сфере анестезии и интенсивной терапии Адриан Белый рассказал Sputnik о кардинальных изменениях в работе с начала пандемии, о том, происходят ли чудеса с пациентами, а также о своих наблюдениях за тем, как себя ведет болезнь.

КИШИНЕВ, 7 мар – Sputnik. В воскресенье исполняется ровно год с момента, когда в Молдове подтвердился первый случай COVID-19. С того самого дня жизнь в республике кардинально изменилась во всех сферах деятельности, в том числе и в секторе здравоохранения. Адриан Белый на передовой уже 12 месяцев. Он руководит клиническим департаментом анестезии и интенсивной терапии в Институте скорой помощи в Кишиневе, где лечат больных коронавирусом.

© Photo : Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova Адриан Белый – один из первых медработников в Молдове, которому сделали прививку от COVID-19

"С начала пандемии мы работаем интенсивно, а в особо "жаркие" периоды – просто на износ, к примеру, как сейчас, когда очень много пациентов. Все места в реанимации и. в принципе, в больнице заняты. Естественно, работы очень много", – сказал Белый.

Чудеса происходят

В работе отделения интенсивной терапии и в ковидном департаменте такие случаи встречаются.

"Естественно, были пациенты с очень низкой вероятностью выживания, и они выздоравливали. Естественно, это большая радость для всех – и для самого человека, и для его родственников, и для нас, врачей. Это всегда очень большая и кропотливая работа", – сказал Белый.

Специалист уточнил, что за период пандемии для отделений интенсивной терапии было около шести апдейтов протокола лечения пациентов с коронавирусом.

"Мы внимательно следим за международными тенденциями. У нас прямая связь с нашими коллегами из разных стран. Всегда обмениваемся опытом. Протокол лечения у нас такой же, что используется в других странах", – добавил собеседник.

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Что делать, чтобы не заболеть COVID-19

За год собеседнику удалось избежать инфицирования коронавирусом. На вопрос о том, что делать, чтобы не подцепить инфекцию, медик ответил, что рекомендации крайне просты и всем известны, однако мало кто к ним прислушивается и выполняет их.

"Нужно соблюдать физическую дистанцию, надевать маску в многолюдных местах или внутри помещений, часто обрабатывать руки дезинфектантом, и очень важная рекомендация – меньше слушать "диванных экспертов", неучей и псевдоспециалистов, распространяющих сплетни, слухи и научно не подтвержденную информацию. Это очень важно для всех", – подчеркнул Белый.

За год войны с коронавирусом от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 93 медицинских работника. Это при том, что и до пандемии сектор здравоохранения республики сталкивался с дефицитом кадров.

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"Врачей в стране желательно беречь, потому что это очень трудно восполняемый ресурс, потеря медика обходится очень дорого. Оберегая врачей, население сохранит свое здоровье надолго. Это возможно при условии, что каждый человек будет себя беречь. Простыми эффективными методами можно обезопасить себя и окружающих", – отметил собеседник.

Молодых инфицированных становится больше

После Нового года доля пациентов "под 30" в отделении интенсивной терапии увеличилась, сказал Белый.

"Это связано с невыполнением простых рекомендаций для сохранения своей же жизни и здоровья. Когда плотность вируса очень высокая, то она уже пробивает и иммунитет более молодых людей. Кроме того, новые штаммы вируса – нельзя исключить что они не циркулируют в Молдове. Они с повышенной, скажем так, заразностью", – пояснил медик.

Он также обратил внимание на то, что очень многие люди обращаются к "доктору-интернету" или лечатся народными средствами и приходят к врачу уже слишком поздно. "С другой стороны, не всегда превентивные меры эффективны, и тогда, несмотря на своевременное лечение, у части пациентов заболевание может все равно перейти в более тяжелую форму. Не обязательно речь идет о пациентах с высоким риском. И у очень молодых пациентов могут быть крайне тяжелые формы болезни", – уточнил медик.

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Надежда на вакцину

Если что-то может реально контролировать эпидемию, то это массовая иммунизация. Других вариантов нет, уверен Белый.

По его словам, из-за того, что некоторые ставят под сомнение необходимость прививок, это грозит потерей времени и может обернуться слишком дорого – смертями, тяжелыми формами течения болезни, падением экономики и так далее.

"Нужно активно противодействовать вирусу, потому что современный мир позволяет бороться с эпидемией. Правила очень простые. Просто нужно, с одной стороны, соблюдать превентивные меры, а с другой – прислушаться к призывам вакцинироваться. Наша цель, чтобы были привиты 70% населения, чтобы мы сумели контролировать реально пандемию, чтобы не было переполненных больниц, чтобы не было тяжелых случаев и смертей, чтобы смогли вернуться к нормальному образу жизни", – сказал медик.

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Болезнь опасна своими последствиями

Как отметил глава клинического департамента анестезии и интенсивной терапии, уже становится совершенно ясно, что болезнь не проходит бесследно.

"Пациенты, у которых вирус протекал в легкой форме и без последствий, – отлично. Но у довольно большой части людей есть долгоиграющие последствия после перенесенной даже в средней тяжести болезни", – сказал Белый.

Он обратил внимание на то, что в таких случаях можно уже можно говорить о практически новом диагнозе, так называемом "постковидном стрессе".

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"Это и нарушение дыхания, расшатывание сахарного диабета, депрессии, тревожные состояния.Нужны большие усилия, чтобы стабилизировать ситуацию и вернуть все обратно. Но у нас именно профессиональная реабилитация в Молдове, как сегмент или как продолжение оказания медпомощи, практически отсутствует. И дело не только в ковиде, а в любой области", – подчеркнул медик.

Общие рекомендации, как отметил он, даны для принятия простых мер, но есть и более комплексные процедуры, которые должны быть ассистированы медслужбой.

"Поэтому реабилитационная часть, вероятно, – еще одна задача для последующего реформирования медицинской системы. Этот аспект очень важен не только для пациентов с COVID-19, но и неврологических, посттравматических пациентов, онкобольных", – заключил эксперт.

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

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С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля. Со 2 марта в стране начался процесс вакцинации. На первом этапе прививки делают медработникам.

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