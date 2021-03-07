В бюро статистики перед 8 марта сообщили, сколько в Молдове женщин

Их больше, чем мужчин, и, как и во всем мире, в нашей стране представительницы прекрасного пола живут в среднем дольше.

КИШИНЕВ, 7 мар — Sputnik. В населении Республики Молдова преобладают женщины, сообщает Национальное бюро статистики в канун праздника 8 марта.

По данным ведомства, в 2020 году среди населения с постоянным местом жительства на 93 мужчин приходилось 100 женщин.

Соотношение значительно варьируется в зависимости от конкретных возрастных групп. Мужское население преобладает в возрастной группе от 0 до 14 лет, при этом на 112 мальчиков приходится 100 девочек.

В возрастной группе от 15 до 34 лет число мужчин и женщин практически идентично. Различия вновь возникают в случае с населением в возрасте 35-64 лет и 65 лет и старше, когда 92 и, соответственно, 61 мужчина приходится на 100 женщин.

В среднем женщины живут на 8,3 года дольше, чем мужчины. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2019 году составляла 75 лет для женщин и 66,8 года для мужчин. Этот разрыв вызван более высоким уровнем преждевременной смертности мужчин, особенно пожилых людей трудоспособного возраста (16-62 года).

Средний возраст женщины при вступления в первый брак в 2019 году составил 26 лет, а у мужчин - 28,9 года. Браки в возрасте до 20 лет чаще распространены в сельских районах: 10 процентов сельских браков были заключены женщинами в возрасте до 20 лет по сравнению с 4,2 процента браков у женщин того же возраста в городских районах.

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