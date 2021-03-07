Общее число привитых от COVID-19 в Молдове превысило пять тысяч

КИШИНЕВ, 7 мар — Sputnik. За последние сутки в Республике Молдова было вакцинировано 108 человек, а общее число иммунизированных за первую неделю кампании составляет 5174 человека, сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.
В общей сложности в Республике Молдова было аккумулировано 36 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Таким образом, к настоящему моменту остаток вакцины, которой располагает наша страна, составляет 30 826 доз.
Первым привитым был руководитель отделения анестезии и интенсивной терапии Республиканской клинической больницы "Тимофей Мошняга" Александр Ботизату.
На первом этапе иммунизируют медицинских работников отделений для больных коронавирусом и интенсивной терапии.
Как проходит вакцинация в Молдове
Процесс вакцинации AstraZeneca проходит в два этапа, то есть с введением двух доз. Рекомендуемый интервал между приемами составляет восемь недель, но допускается от 4 до 12 недель.
В Молдове 2 марта официально началась кампания по вакцинации населения от коронавируса.
Первые 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния.
Еще 14 400 доз этой же вакцины доставили в Кишинев 4 марта. Эту партию республика получила первой из стран Европы через платформу по обеспечению доступности вакцин COVAX.
Агентство по лекарствам и медицинским изделиям 26 февраля авторизировало российскую вакцину "Спутник V" в Молдове.
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