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Водительское удостоверение.

С купленными правами долго не проездишь — на границе задержан водитель фуры

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210307/33901031/chem-mogut-obernutsya-kuplennye-prava-na-granice-zaderzhan-voditel-fury.html

В целом за сутки работники Пограничной полиции выявили три случая фальсификации различных документов.

КИШИНЕВ, 7 мар — Sputnik. На пункте перехода границы Джурджулешты-Рени сотрудники Пограничной полиции остановили для дополнительной проверки водителя грузовика, зарегистрированного на Украине. Он перевозил поддоны в Болгарию транзитом через территорию Молдовы.

В ходе проверки выяснилось, что водительские права, якобы выданные на имя мужчины, имеют признаки подделки. Владелец прав заявил, что не подозревал о том, что его документы фальшивые.

таможня Скулень
© Sputnik / Miroslav Rotari
"Нашел на улице" фальшивые права — на границе задержан нарушитель
Похожий инцидент произошел и в зоне ответственности Южного управления Пограничной полиции. Водитель грузовика, перевозившего гравий, во время проверки предъявил документы, данные которых не совпадали с фактическими данными транспортного средства. Мужчина заявил, что эти документы были выданы ему руководством транспортной компании.

Еще один случай такого рода был зарегистрирован на КПП "Скуляны". Уроженец Теленешт предъявил сертификат профессиональной подготовки водителя с видимыми признаками фальсификации. Впоследствии он признался, что купил сертификат за 180 евро, чтобы получить работу водителя на территории Франции.

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Теги:
Пограничная полиция


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