У кого в Молдове больше всего выросли зарплаты по итогам минувшего года

Самые лучшие оклады выдают не работникам банков, а программистам и специалистам в области коммуникационных систем.

КИШИНЕВ, 7 мар — Sputnik. Средняя начисленная зарплата по экономике Молдовы по итогам 2020 года выросла на 10,2 процента и составила 8107 леев, сообщило Национальное бюро статистики.

По данным ведомства, самые высокие оклады в нашей стране — в области IT-индустрии и коммуникаций, более 20 тысяч леев, это более чем в два раза выше, чем в среднем по экономике. При этом за год зарплата здесь поднялась почти на 16 процентов.

На втором месте — финансы и страхование, здесь средняя зарплата — 16 тысяч леев.

В бюджетной сфере рост составил более 20 процентов, до 7949 леев. В реальном секторе экономики оклады повысились на 11 процентов, до 9189 леев.

Самая низкая начисленная средняя зарплата у работников сектора HoReCa — 5141 лей, при этом в отрасли зафиксировано уменьшение этого показателя почти на 7 процентов. Низкая оплата труда и у работников сельского и лесного хозяйства, около 5500 леев, с невысоким годовым ростом до 5 процентов.

Зарплаты педагогов выросли за год на 20 процентов, однако остаются невысокими — в среднем 7663 лея. Наиболее заметный рост отмечен в системах здравоохранения и социальной защиты — на треть, до 10 571 лея.

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