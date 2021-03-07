Громкоговорители против COVID-19 — кишиневцев призывают к предосторожности

Генинспекторат полиции в соответствии с решениями Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья принимает меры для профилактики распространения коронавируса.

КИШИНЕВ, 7 мар — Sputnik. В выходные дни на улицах столицы появились полицейские машины.

С помощью громкоговорителей жителей города, превратившегося в главный очаг коронавирусной инфекции в стране, призывают соблюдать правила противоэпидемической безопасности.

Правоохранители напоминают о мерах предосторожности и ограничениях, принятых в связи с повышением числа новых случаев COVID-19 в стране и в Кишиневе.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 февраля 2021 года.

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