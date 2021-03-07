В Кишиневе ограничено движение по нескольким важным магистралям

КИШИНЕВ, 7 мар — Sputnik. На улице Иона Крянгэ в столице продолжаются работы по прокладке инженерных сетей, сообщает примэрия Кишинева.

Так, до 8 марта движение общественного транспорта на улице Иона Крянгэ прекращается на участке между улицами В. Белинского и Э. Кока в сторону улицы Алба-Юлия.

Вместе с тем со вторника, 9 марта, и до 31 марта будет сохраняться режим ограничения дорожного движения на улице Иона Крянгэ по периметру улицы В. Белинского – улица Э. Кока, за исключением общественного транспорта, следующего в направлении улицы Алба-Юлия.

Напомним, что в столице идет процесс внедрения EN (европейского стандарта) в сфере ремонта дорог.

После того, как будут изучены и воплощены в жизнь все технические условия новых высоких стандартов, возможно, муниципальные власти полностью откажутся от технологии "холодного асфальта".

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