19:20 07 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.15
  • USD17.58
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.63
Поиск
Центр COVID-19 в Кишиневе.

Минздрав: за сутки в Молдове подтверждено 647 новых случаев COVID-19

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в марте 2021 (91)
21710
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/04/33861110.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210307/33904983/minzdrav-za-sutki-v-moldove-podtverzhdeno-647-novyh-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в республике достигло 195 252.

КИШИНЕВ, 7 мар - Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 647 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.

Зафиксирован один эпизод "импорта" инфекции - из Великобритании.

Ампула на фоне логотипа Спутник V.
© Sputnik / Владимир Трефилов
"Спутник V": положительная оценка главного инфекциониста США

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 195 252.

За минувшие 24 часа проведено 2078 тестов, в том числе первичных – 1878.

Коронавирус выявлен у 24 медработников: 5 врачей, 15 медсестер и 4 сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 335 пациентов (из них 68 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 862 человека. Всего вылечившихся на данный момент – 171 330.

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 20 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 4111.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 февраля 2021 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в марте 2021 (91)

По теме

Международный вакцинный скандал: Киев намерен оштрафовать поставщика из Китая
Громкоговорители против COVID-19 — кишиневцев призывают к предосторожности
Теги:
коронавирус


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Изображение в Тель-Авиве: Джон Траволта и Сэмюэль Л. Джексон с термометрами вместо пистолетов.
Граффити против пандемии: в помощниках – Джон Траволта и "Три грации"
Спасение кита: трехметровому жителю моря помогли вернуться в открытые воды
Спасение кита: трехметровому жителю моря помогли вернуться в открытые воды
МОЛДОВА И COVID-19: ГОД СПУСТЯ
Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться