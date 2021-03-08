Сильные и нежные: коллеги креативно поздравили девушек-бойцов спецназа Fulger

Представительницы прекрасного пола служат плечом к плечу с мужчинами и наравне с ними берегут законность и правопорядок в нашей стране.

КИШИНЕВ, 8 мар — Sputnik. К Международному женскому дню основательно подготовились полицейские Молдовы.

Правоохранители опубликовали видеоролик, посвященный девушкам, которые служат в бригаде полиции специального назначения "Fulger".

В кадре — процесс нелегких тренировок, в которых на равных с мужчинами участвуют и представительницы прекрасного пола. Утром 8 марта на службу приходят прекрасные девушки, которые с удовольствием принимают в подарок цветы. А надев форму, они становятся профессиональными, собранными и умелыми бойцами.

Это подразделение считается элитным в Министерстве внутренних дел. Бригада полиции специального назначения Fulger основана 5 декабря 1991 года. Бойцы этого подразделения призваны обеспечивать основные права граждан и спокойствие в обществе, бороться с преступностью и вести антитеррористическую деятельность.

Именно бойцы "Fulger" участвуют в задержаниях особо опасных преступников, а также обеспечивают безопасность в случае массовых беспорядков.

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