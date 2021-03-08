"Будьте счастливы!" - поздравления молдавским женщинам от первых лиц страны

Теплые, искренние пожелания в Международный женский день жительницам Молдовы направили президент, спикер, глава правительства республики, министр просвещения и мэр Кишинева.

КИШИНЕВ, 8 мар – Sputnik. Поздравления по случаю Международного женского дня жительницам республики направила президент Молдовы Майя Санду, она записала видеообращение.

"Я никогда не сомневалась в силе молдавских женщин. Мы делаем карьеру и воспитываем семьи. Мы строим бизнес, руководим командами, обучаем будущие поколения. Я хочу, чтобы каждая девочка и каждая женщина в нашей стране знала, что она может стать кем захочет - исследовательницей, успешной предпринимательницей, министром или президентом страны - если она будет много работать, будет смелой и будет помнить о своей силе. Мы хотим, чтобы в нашем обществе все люди могли полностью реализовывать свой потенциал в гармонии и уважении друг к другу", - отметила глава государства в своем поздравительном сообщении.

"Милые женщины, заботьтесь о себе, защищайте свою свободу и будьте счастливы!" - обратилась к жительницам страны Майя Санду.

Председатель парламента Республики Молдова Зинаида Гречаная также поздравила всех женщин с 8 Марта.

"Низкий поклон мамам и бабушкам, большая благодарность женщинам всех профессий и особенно тем, кто даже в эти минуты охраняют безопасность и здоровье граждан! Да будет благословенно все то, что дорого вашим сердцам!" - написала спикер на своей странице в соцсети.

По случаю Международного женского дня она пожелала всем представительницам прекрасного пола "тепла и здоровья, мира и понимания в семье, успехов во всех начинаниях".

"Пусть энергия любви и добрых устремлений светит вам как путеводная звезда, принося удачу, радость и благополучие! Желаю, чтобы все женщины Молдовы были здоровы, любимы и счастливы!" - также отметила Зинаида Гречаная.

Слова поздравлений жительницам Молдовы направил также и. о. премьер-министра Аурелиу Чокой.

© Sputnik / Rodion Proca Аурелиу Чокой

"Я испытываю глубокую признательность и уважение к женщинам. Они составляют основу современной цивилизации", - отметил он в своем поздравительном послании.

Глава правительства подчеркнул, что непростая экономическая ситуация в нашей стране ударила прежде всего по женщинам, которые вынуждены были уехать за пределы страны, чтобы найти там работу и "обеспечить лучшую жизнь детям, оставшимся дома".

"К сожалению, мало кто осознает огромное самопожертвование женщин во имя семьи, детей и общества, тем самым они вносят непосредственный вклад в развитие государства. В то же время усилия, целеустремленность и опыт женщин во всех сферах профессиональной деятельности имеют важное значение для устойчивого развития нашей страны. Искренне верю, что женщины заслуживают не только похвалы, но и памятника в знак благодарности", - отметил Аурелиу Чокой.

Он пожелал женщинам "здоровья, вдохновения, профессиональных достижений и счастья", но обратился и к мужчинам. "Что же касается мужчин, то я хочу, чтобы у них хватило мужества и ума, чтобы оценить вас по достоинству", - подчеркнул Чокой.

Слова благодарности женщинам, которые в непростое время пандемии коронавируса находятся в первых рядах борьбы с этой болезнью, адресовала министр образования, культуры и науки Лилия Поголша.

"В беспрецедентной ситуации пандемии вы своим трудом и профессионализмом демонстрируете образцовое гражданское отношение. Женщины, представляющие образовательное, научное, культурное и спортивное сообщество Республики Молдова, выполняют свою миссию с достоинством и самоотдачей, с благородством и любовью к своим согражданам", - подчеркнула она.

Лилия Поголша пожелала молдавским женщинам "крепкого здоровья, успехов, радости и свершений, солнечной весны, которая каждый день будет вселять в души надежду".

Мэр Кишинева Ион Чебан, со своей стороны, попросил прощения у женщин от имени всех мужчин, многие из которых "часто говорят слова благодарности только по праздникам".

Он также отметил большой вклад представительниц прекрасного пола в борьбу с пандемией.

"Наши замечательные врачи, медсестры и другие сотрудники больниц постоянно ведут борьбу за жизнь людей, при этом рискуя собственным здоровьем. А учителя и воспитатели Кишинева продолжают все так же терпеливо и с любовью учить детей, несмотря на все вызовы нашего времени", - подчеркнул мэр, поблагодарив всех женщин за труд.

"Мы вас ценим и любим! С праздником! Будьте счастливы!" - написал Ион Чебан на своей странице в соцсети.

8 Марта в Республике Молдова является нерабочим, праздничным днем.

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