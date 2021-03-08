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Центр COVID-19 в Кишиневе

Минздрав: за сутки в Молдове подтверждено 350 новых случаев COVID-19

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (97)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210308/33908016/Minzdrav-za-sutki-v-Moldove-podtverzhdeno-350-novykh-sluchaev-COVID-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в республике достигло 195 602.

КИШИНЕВ, 8 мар - Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 350 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.

Зафиксировано четыре эпизода "импорта" инфекции: по одному из Турции, Греции, Грузии и Болгарии.

Ампула на фоне логотипа Спутник V.
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 195 602.

За минувшие 24 часа проведен 1281 тест, в том числе первичных – 1106.

Коронавирус выявлен у 19 медработников: 6 врачей, 5 медсестер и 8 сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 323 пациента (из них 71 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 912 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 172 242.

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 18 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 4129.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 февраля 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (97)

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