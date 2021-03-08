Сколько тестов на COVID-19 нужно, чтобы выехать из Молдовы и вернуться

Ответ на этот вопрос дали в пограничной полиции республики, поскольку на днях вступили в силу новые правила пересечения госграницы.

КИШИНЕВ, 8 мар – Sputnik. Граждан Молдовы озадачили новые правила пересечения границы: с 5 марта они должны предъявлять отрицательный тест на COVID-19 при въезде в страну, даже если едут из государств, входящих в зеленую зону с низким эпидемиологическим риском.

Если заключения об отрицательном тесте не будет, въезжающих поместят в карантин. От него также может "уберечь" справка о пройденной вакцинации от COVID-19.

"Люди, которые не хотят оставаться в самоизоляции в течение 14 дней, должны предъявить на государственной границе отрицательный тест на COVID-19, сделанный за 72 часа до пересечения границы, или предъявить сертификат, подтверждающий, что они прошли вакцинацию против коронавируса. Если ни той, ни другой бумаги нет, им нужно побыть в карантине 14 дней, если они планируют затем покинуть страну. Через десять дней можно сдать тест на COVID-19 и при отрицательном результате выйти из карантина на 4 дня раньше и избежать штрафа на границе", - заявила ранее Sputnik Молдова пресс-секретарь пограничной полиции Раиса Новицки.

Но как быть, если, например, нужно ехать на Украину, где также требуется предъявление отрицательного теста на COVID-19, и через несколько дней вернуться в страну? Нужны ли в таком случае два теста - один в Молдове, а другой на Украине - или одного достаточно?

Пограничная полиция заявляет: все зависит от продолжительности нашего пребывания за границей. Если гражданин успевает выехать и вернуться в страну в течение 72 часов с момента выдачи отрицательного теста на COVID-19, то достаточно одного теста - того, что сделали в Республике Молдова перед отъездом.

Видео: В Молдове началась вакцинация от COVID-19 – что надо знать о прививках>>>

Но если поездка займет больше времени - тогда либо понадобится еще один тест, сделанный в стране, откуда гражданин въезжает, либо по возвращении потребуется побыть в карантине.

Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, следующие категории лиц освобождаются от карантина, если у них нет клинических признаков респираторной инфекции или повышенной температуры:

1) дети в возрасте 5 лет и младше;

2) лица, имеющие отрицательный результат теста на COVID-19, выполненный не позднее чем за 72 часа до посадки;

3) водители и обслуживающий персонал транспорта, осуществляющего грузоперевозку, а также пассажирский транспорт, где более 9 посадочных мест, в том числе место водителя, экипажи и обслуживающий персонал воздушных судов/кораблей и бригады и обслуживающий персонал поездов;

4) лица, путешествующие по состоянию здоровья или по гуманитарным причинам, в том числе сопровождающее лицо, в зависимости от обстоятельств (при предъявлении подтверждающих документов);

5) учащиеся/студенты, которые должны сдавать экзамены, едут учиться в образовательные учреждения в Молдове или за границу, или которые путешествуют для деятельности, связанной с завершением учебы, международными соревнованиями или олимпиадой, с предъявлением подтверждающих документов. Исключение также относится к сопровождающему;

6) лица, путешествующие по служебным причинам, подтвержденных визой, видом на жительство или другим документом, который включает приглашение и/или договор, заключенный с юридическим лицом-резидентом в Молдове;

7) лица, выезжающие за границу в профессиональных интересах, по возвращении в страну представляют подтверждение о представительстве за границей, выданное от имени юридического лица-резидента в Молдове на основании приглашения или договора, заключенного с экономическим агентом за рубежом, или выданного распоряжения о делегировании государственными учреждениями Молдовы;

8) трансграничные работники, въезжающие в Республику Молдова из Румынии или Украины, а также работники предпринимателей из Молдовы из указанных стран, которые подтверждают договорные отношения.

9) обладатели дипломатических, служебных и специальных паспортов и другие приравненные к ним лица, в том числе члены семей дипломатических и консульских представительств и международных организаций/миссий, аккредитованных в Республике Молдова, и/или персонал, занимающийся оказанием гуманитарной помощи;

10) спортсмены, выезжающие с целью участия в международных спортивных соревнованиях и сборах, а также члены спортивных делегаций или их спутники (родители или законные представители несовершеннолетних детей);

12) лица, вызванные в суд / правоохранительные органы Молдовы, а также их законные представители с подтверждающими документами на этот счет;

13) лица, имеющие подтверждающее свидетельство о введении вакцины COVID-19;

14) лица, которым не разрешен въезд в соседнее государство (Румынию или Украину) через автомобильные переходы, или лица, которым не разрешен выезд из Молдовы или запрещено вывозить товары.

В настоящее время в Республике Молдова вакцинацию от COVID-19 проходят только сотрудники системы здравоохранения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova