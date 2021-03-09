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Centrul COVID-19 Chișinău

Пандемия в Кишиневе: все больше заражений среди населения и медработников

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (98)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210309/33913518/pandemiya-v-kishineve-vse-bolshe-zarazheniy-sredi-naseleniya-i-medrabotnikov.html

В столичных больницах ищут дополнительные места для пациентов с коронавирусом, несколько коек удалось обеспечить за счет столовых и других помещений для персонала больниц.

КИШИНЕВ, 9 мар - Sputnik. Пандемия в Кишиневе не отступает, а прогноз на будущее неблагоприятный. Такое заявление сделала на еженедельном заседании муниципальных служб глава Управления соцпомощи и здравоохранения Татьяна Бучарски.

"По данным прошедшей недели мы видим, что пандемия не отступает. Вирус распространяется, и прогноз неблагоприятный. Увеличивается количество случаев заражений среди населения, а также, что еще хуже, среди медработников", – отметила Бучарски. 

По ее словам, режим ЧП в здравоохранении продолжается, и в этих условиях в больницах Кишинева ищут дополнительные койки для пациентов с COVID-19. 

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© AFP 2020 / DANIEL MIHAILESCU
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Всего в столичных больницах есть 1666 коек и 80 дополнительных. Из них заняты 1590, 64 пациента – в очень тяжелом состоянии, 703 – в тяжелом и 777 – в среднем.

"Увеличить количество коек удалось за счет менеджмента муниципальных больниц, которые обустроили места в некоторых столовых и других помещениях, но теперь у персонала нет помещения, где можно переодеться", – подчеркнула Бучарски. 

Она добавила, что некоторые пациенты направлены на лечение в детские больницы, где есть места.

Бучарски рассказала, что 754 медработника прошли вакцинацию, всего муниципалитет располагает 1140 дозами иммунного препарата.

Еще более 3 тысяч медработников в Кишиневе ожидают своей очереди на прививку.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (98)

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