В Молдове можно онлайн следить за процессом вакцинации от COVID-19

Всего к настоящему моменту в Молдове от коронавируса вакцинированы свыше пяти тысяч человек. По плану в стране привиты должны быть минимум 70% населения.

КИШИНЕВ, 9 мар – Sputnik. Молдавский Минздрав презентовал правительственную онлайн-платформу https://vaccinare.gov.md/, на которой публикуется информация о ходе вакцинации от COVID-19 в стране.

"На платформе представлены актуализированные данные на каждый день о числе вакцинированных людей, полезная информация и материалы для населения и СМИ", – отметили в министерстве.

В Минздраве призвали получать информацию из официальных источников.

Всего к настоящему моменту, согласно данным онлайн-платформы, от COVID-19 вакцинировали 5066 человек. Каких-либо побочных реакций не отмечено, указано на сайте.

Кампания по вакцинации от COVID-19

Вакцинация населения от коронавируса в Молдове официально стартовала 2 марта. Первому прививку сделали заведующему отделением интенсивной терапии Республиканской клинической больницы (РКБ) в Кишиневе Александру Ботизату.

Процесс вакцинации разделен на несколько этапов. Сначала прививку делают тем, кто работает непосредственно в отделениях реанимации, анестезии и интенсивной терапии, а также персоналу отделений профиля COVID-19 в больницах. Впоследствии будет привит весь медперсонал больничных учреждений. Об этом ранее заявляли в Минздраве.

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На втором этапе прививки сделают лицам старше 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями, а также сотрудникам структур по поддержанию и обеспечению общественного порядка, обороны и безопасности государства и работникам пенитенциарной системы. А на третьем этапе вакцинируют всех остальных граждан.

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Согласно национальному плану иммунизации, 70% населения Молдовы должны получить вакцину.

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния. А 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель - Южная Корея).

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Гам-КОВИД-Вак, векторной комбинированной вакцины для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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