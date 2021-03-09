Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено за сутки в Молдове

КИШИНЕВ, 9 мар - Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 873 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.

Зафиксировано четыре эпизода "импорта" инфекции: два из Ирландии и по одному из Египта и Украины.

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 196 475.

За минувшие 24 часа проведено 1898 тестов, из которых 224 повторно.

Коронавирус выявлен у 40 медработников: 15 врачей, 15 медсестер и 10 сотрудников вспомогательного персонала.

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В крайне тяжелом состоянии находится 331 пациент (из них 72 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 899 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 173 141.

Также за минувшие 24 часа зафиксирован еще 21 летальный исход, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 4150.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом – прививки делают медицинским работникам, на втором – будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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