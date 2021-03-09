В Кишиневе могут закрыться несколько культовых ресторанов

Каждую неделю в молдавской столице проходят протесты. На этот раз перед зданием кабмина собрались ряд предпринимателей сектора HoReCa.

КИШИНЕВ, 9 мар – Sputnik. Во вторник некоторые предприниматели сектора HoReCa (отели, рестораны и кафе) вышли на протест перед зданием правительства. Люди недовольны повышением на 50% аренды помещений, которые находятся под ведомством Минкультуры.

"В Министерстве культуры за год сменилось два руководителя. Из-за этого происходит полная неразбериха, хаос с составлением контрактов. Эти администраторы публичной собственности – театров, библиотек и прочих учреждений, находящихся в ведомстве Минкультуры, решили поднять на 50% аренду помещений. Видимо, денег из бюджета стали получать меньше", – рассказал Sputnik Молдова администратор столичного ресторана Budweiser.

Он уточнил, что в 2020 году исчез НДС. "Арендная плата не упала. Просто исчез НДС. Арендаторы помещений автоматически стали платить ту же сумму, но без возврата НДС. Если раньше нам с тысячи леев государство возвращало деньги, то сейчас этого уже нет", – сказал собеседник.

По его словам, ситуация для рестораторов оказалась просто убийственной с момента увеличения арендной платы на 50%. Он рассказал, что за период пандемии из сети ресторанов "Пушкин 1820", Budweiser и Barbar уже оказались уволены 60 человек. "Если государство не будет предпринимать меры, то нет никакого смысла продолжать бороться", – отметил собеседник.

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Ситуация в секторе HoReCa очень тяжелая. Об этом в комментарии Sputnik Молдова заявила председатель Ассоциации рестораторов республики (MAR) Анета Засавицки.

"Рестораны работают на минус 70% по сравнению с 2019-м и даже 2020 годом до пандемии. Без поддержки со стороны правительства сектор не переступит через этот экономический кризис", – отметила собеседница.

Она подчеркнула, что, к сожалению, пока никакой поддержки со стороны государства нет.

"При отсутствии полноценного правительства очень трудно говорить о какой-то поддержке, потому что в данный момент господин Аурелиу Чокой как исполняющий обязанности премьер-министра не может вносить какие-то изменения в закон о государственном бюджете или предложить парламенту какую-то законодательную инициативу", – отметила собеседница.

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По ее словам, по некоторым данным, порядка 30% единиц общественного питания закрылись навсегда, а часть законсервировала свою деятельность.

"Примерно 15% заведений закрылись на время пандемии, чтобы не было больше затрат, чем прибыли. Возможно, когда-то они и откроются", – отметила Засавицки.

Влияние новых ограничений на рестораны и кафе

Как отметила эксперт, по данным Нацбюро статистики, порядка 40% из задействованных в секторе HoReCa людей остались без работы.

Новые ограничения затрагивает и сектор HoReCa, так как снизилось допустимое число участников праздничных мероприятий в точках общественного питания – с максимум 50 человек до 20 приглашенных гостей. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова рассказала предприниматель Надежда Херца-Гырнец.

По ее словам, если до настоящего времени порядка 50% предпринимателей в секторе HoReCa закрыли бизнес или даже обанкротились, то нынешние ограничения могут еще больнее ударить по отрасли.

"Ограничения следует вводить в соответствии с вместимостью заведения, то есть учитывать его площадь, чтобы каждый ресторан мог соблюдать дистанцию ​​между столиками. Если площадь 2000 квадратных метров, как разместить 20 человек? Если – 6000 метров, то можно обеспечить соблюдение всех правил", – уточнила собеседница.

Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 15 февраля число участников праздничных мероприятий в заведениях общественного питания сокращается с 50 человек до 20 гостей максимум. С конца 2020 года в стране действует ограничение на работу ресторанов, кафе и общепита с 22.00 до 07.00. Деятельность ночных клубов запрещена.

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