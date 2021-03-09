Воруют данные банковских карт: как мошенники используют "анкету" Почты Молдовы

Под предлогом внесения аванса / платежа за продаваемый товар киберпреступники призывают заполнить "форму" по отправленной поддельной ссылке.е.

КИШИНЕВ, 9 мар — Sputnik. Государственное предприятие "Почта Молдовы" предупреждает о попытках преступников завладеть данными банковских карт граждан с использованием поддельных ссылок на формуляр молдавской почтовой службы.

"В связи с участившимися случаями мошенничества, совершаемыми посредством телефонных звонков и через сайты торговли товарами (www.999.md), сообщаем вам, что "Почта Молдовы" не участвует в таких транзакциях и не запрашивает данные банковской карты получателей для запроса и оплаты заказа через службу быстрой курьерской доставки", — говорится в сообщении предприятия в соцсетях.

Как рассказывают в почтовой службе, под предлогом внесения аванса или платежа за продаваемый товар киберпреступники призывают заполнить "форму" по отправленной поддельной ссылке "Почты Молдовы", запрашивая такие личные данные, как номер карты, дата истечения срока действия карты, защитный код (CVV, CVC), остаток на счете, уникальные пароли, отправленные по SMS на номер мобильного телефона держателя карты.

Почта Молдовы призывает граждан проявлять бдительность, когда кто-то проявляет интерес и запрашивает данные банковской карты.

"Также советуем хранить карту в надежном месте, не указывать ее данные по различным полученным ссылкам и регулярно следить за состоянием учетной записи", — говорится в сообщении почты.

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