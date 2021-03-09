Врачи Гагаузии отказались вакцинироваться AstraZeneca" и ждут "Спутник V"

Пока вакцинация медработников идет полным ходом по всей республике, в Гагаузии она даже не начиналась.

КОМРАТ, 9 мар - Sputnik, Максим Топал. Во всех трех районных больницах Гагаузии подготовлены специальные кабинеты и персонал, который займется вакцинацией медиков против коронавируса. В автономию доставлена и вакцина – ее хватит для 120 человек. Однако ни один медработник в Гагаузии пока прививки не получил.

"Ни желающих, ни провакцинировавшихся на данный момент нет", - рассказала Sputnik директор районной больницы Чадыр-Лунги Наталья Попазогло.

Аналогичная ситуация и в больнице Комрата, отметила в свою очередь директор больницы Нина Райлян. Разница лишь в том, что в столице автономии некоторые врачи готовы получить прививку. Ждут лишь набора группы в 10 человек.

"Это нужно для того, чтобы не пропала ни одна доза вакцины. Полученная нами вакцина хранится в процедурном кабинете с соблюдением необходимых условий", - говорит Нина Райлян.

© Sputnik / Maxim Topal Процедурный кабинет

Она показала и помещения, где будет проходить вакцинация. В одном кабинете запланирован триаж, в другом – непосредственно вакцинация и регистрация медработников. После вакцинации за теми, кто уже прошел эту процедуру, будут наблюдать в течение получаса.

Не прошел привиться ни один медработник и в райбольнице Вулканешт. Директор лечебного заведения Анна Брынза говорит, что с врачами "ведется работа" и "желающие будут".

"Все условия для вакцинации у нас созданы. Я думаю, будут желающие вакцинироваться. Наши врачи ждут российскую вакцину "Спутник V". Доверяют ей", - отметила Анна Брынза.

Сами медработники не отказываются вакцинироваться. Они лишь хотят "получить наиболее эффективную" вакцину. И это не AstraZeneca, которую доставили в Молдову, а Pfizer/BioNTech, "Спутник V" или китайская вакцина Sinopharm.

Кампания по вакцинации началась в Молдове 2 марта.

Ранее сообщалось о том, что в Гагаузию доставили 240 доз вакцины против коронавируса AstraZeneca. 120 доз выделено больнице Комрата, 80 – Чадыр-Лунги, и 40 – городу Вулканешты. Эффективность этой вакцины, по разным данным, варьируется от 60 до 74%.

По данным Главного управления здравоохранения и социальной защиты населения Гагаузии, за все время пандемии COVID-19 в автономии заболели 5485 человек. Скончались 183 пациента, из которых 13 - медработники.

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