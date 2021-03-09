ВСМ объявил конкурс на должность судьи Конституционного суда

КИШИНЕВ, 9 мар — Sputnik. Высший совет магистратуры (ВСМ) объявил о начале конкурса на должность судьи Конституционного суда. Последний срок подачи заявок на участие в нем - 26 марта. Решение принято на заседании ВСМ 9 марта.

Напомним, должность одного из судей Конституционного суда стала вакантной, после того как судья КС Эдуард Абабий скончался на 52-м году жизни в конце января этого года. Абабий был назначен на должность по квоте Высшего совета магистратуры 30 июня 2019 года.

Конституционный суд состоит из шести судей, назначаемых на шестилетний срок. Двое служителей Фемиды назначаются парламентом, двое – президентом Республики Молдова и двое – Высшим советом магистратуры.

Судьей Конституционного суда может быть гражданин Республики Молдова, имеющий высшее юридическое образование, высокий профессиональный уровень и стаж работы по юридической специальности или в области высшего юридического образования либо науки не менее 15 лет. Предельный возраст для назначения на должность судьи Конституционного суда – 65 лет.

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