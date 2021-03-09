Неожиданный поворот: что заявил активист, устроивший скандал в супермаркете

Мужчина, который на днях перевернул ящики с испорченным виноградом в кишиневском супермаркете, говорит, что готов повторить свой поступок, если обнаружит некачественные товары в крупных торговых сетях.

КИШИНЕВ, 9 мар - Sputnik. После субботнего инцидента, когда общественный активист Александру Гыскэ перевернул ящики с испорченным виноградом в столичном супермаркете, многие задаются вопросом, как был наказан этот человек, известный как защитник прав местных производителей.

Не последний протест

В воскресенье активист заявил, что собирается явиться в отделение полиции. Корреспондент Sputnik Молдова связался с ним, чтобы узнать, чем закончился скандал.

Александру Гыскэ рассказал, что сотрудники правоохранительных органов сообщили, что больше к ним приезжать не нужно.

"Они позвонили и сказали, чтобы я пока не приходил, потому что потерпевшая сторона не подавала жалобу", - сказал он.

Активист отметил, что без колебаний повторит свой поступок, если снова обнаружит на полках супермаркетов некачественные продукты.

"Я готов продолжать этот вид протеста до тех пор, пока все бизнесмены не поймут, что нам не нужно продавать только импортное, потому что у нас не будет выгоды от этого. Хочу продолжить. Пусть все поймут - там, где я не увижу молдавскую продукцию, я испорчу их имидж. Я сделаю все возможное, чтобы наши товары были на витрине", - заявил гражданский активист корреспонденту Sputnik Молдова.

Гыскэ объяснил, что прибег к этому поступку, который некоторым показался слишком смелым, чтобы привлечь внимание общественности к серьезным проблемам, с которыми сталкиваются отечественные производители в Молдове, и тому, как они обслуживаются крупнейшей сетью магазинов в нашей стране.

По его мнению, молдавские супермаркеты отдают предпочтение иностранным производителям, которые в большинстве случаев являются транснациональными корпорациями, и игнорируют национальных, местных производителей. Например, Гыскэ подчеркнул, что крупные сетевые магазины покупают качественный виноград у местных производителей всего по пять леев за килограмм, а магазине цена в три раза больше.

Производитель и общественный деятель Диана Круду в комментарии для Sputnik Молдова заявила, что скандал, произошедший в эти выходные в столичном магазине, был не самым уместным, но он выявил некоторые проблемы, с которыми действительно сталкиваются местные производители.

Кроме того, Круду сообщила, что супермаркеты в определенной мере "издеваются над местными производителями".

"Уничтожение не лучший способ привлечь внимание. Беспорядок, который устроил Гыскэ в магазине, нельзя оправдать, но, с другой стороны, я хочу сказать: у меня сложилось впечатление, что мы живем в двух параллельных мирах. С одной стороны, монополия на внутреннюю торговлю, и с другой - отечественный производитель. Над отечественными производителями издеваются", - сказала Круду.

Напомним, в субботу общественный деятель Александру Гыскэ поднял шум в столичном супермаркете и перевернул несколько ящиков с виноградом, так как продукция, выставленная на продажу, была некачественной. Во время скандала он возмущался сложившейся ситуацией, говоря, что молдавские виноградари предоставляют продукцию гораздо более высокого качества.

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