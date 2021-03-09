Предупреждение Чрезвычайной комиссии общественного здоровья: о чем идет речь

В молдавском правительстве обратили внимание на соблюдение противоэпидемиологических мер, а также сообщили о результатах проверок ночных клубов по всей стране.

КИШИНЕВ, 9 мар – Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья предупреждает владельцев ресторанов и прочих заведений общественного питания о том, что не стоит пренебрегать противоэпидемиологическими мерами, иначе их деятельность будет приостановлена. Об этом сообщили в пресс-службе молдавского правительства во вторник.

По данным кабмина, с 1 по 8 марта сотрудники территориальных подразделений Генерального инспектората полиции МВД провели ряд акций по информированию, оценке и контролю уровня соблюдения мер по предотвращению распространения COVID-19.

"Сотрудники Генинспектората полиции проверили деятельность 265 ночных клубов. В результате выявленных нарушений составлено 247 протоколов в отношении посетителей, которые находились внутри заведений. В то же время составлено два протокола в отношении администраторов заведений и еще четыре - относительно персонала ночных клубов", – отметили в пресс-службе правительства.

Согласно постановлению №45 Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 15 февраля деятельность ночных клубов ограничена.

"Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья осуждает несоблюдение противоэпидемиологических мер как гражданами, так и администраторами заведений, и предупреждает о том, что будет рассмотрена возможность введения более суровых мер относительно деятельности ресторанов и ночных клубов", – добавили в правительстве.

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья призывает граждан не подвергать опасности свое здоровье и здоровье окружающих, соблюдать противоэпидемиологические меры и по возможности избегать мест скопления людей.

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Что говорит закон?

Согласно статье 76 Кодекса о правонарушениях, за несоблюдение мер по профилактике, предупреждению и борьбе с эпидемическими заболеваниями, а также мер общественного здоровья, установленных компетентными органами, предусмотрен штраф для физических лиц в размере 2000–5000 леев, а для юридических лиц – от 10 000 до 35 000 леев.

В случае повторного совершения того же правонарушения в течение одного года штраф для граждан составляет от 15 000 до 25 000 леев, а для юридических лиц – от 50 000 до 75 000 леев.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом – прививки делают медицинским работникам, на втором – будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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