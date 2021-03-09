Додон назвал слова Немеренко о платной вакцинации "Спутник V" дезинформацией

Советник президента по вопросам здравоохранения ранее заявила, что вакцинация российским препаратом "Спутник V" в Молдове будет платной, экс-глава государства опроверг эту информацию.

КИШИНЕВ, 9 мар – Sputnik. Пятый президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон назвал дезинформацией заявление советника главы государства по вопросам здравоохранения Аллы Немеренко о том, что российская вакцина "Спутник V" будет доступна в республике только в частных клиниках, а сама прививка окажется платной.

"Не знаю, зачем эта дезинформация", – сказал Додон в эфире одного из частных телеканалов во вторник.

По его словам, правительство нашло 137 миллионов леев на покупку вакцины.

"В Молдове должны быть доступны все виды вакцин, и граждане сами должны выбирать, какую именно вакцину они хотят сделать, – российскую, китайскую, европейскую, американскую… Государство должно обеспечить доступ ко всем вакцинам", – отметил Додон.

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Гам-КОВИД-Вак, векторной комбинированной вакцины для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

Павлова: когда закончится пандемия коронавируса - прогноз>>>

Вакцинация населения от коронавируса в Молдове официально стартовала 2 марта. Первому прививку сделали заведующему отделением интенсивной терапии Республиканской клинической больницы (РКБ) в Кишиневе Александру Ботизату.

Процесс вакцинации будет проходить в несколько этапов. Сначала прививку сделают тем, кто работает непосредственно в отделениях реанимации, анестезии и интенсивной терапии, а также персоналу отделений профиля COVID-19 в больницах. Впоследствии будет привит весь медперсонал больничных учреждений. Об этом ранее заявляли в Минздраве.

На втором этапе прививки сделают лицам старше 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями, а также сотрудникам структур по поддержанию и обеспечению общественного порядка, обороны и безопасности государства и работникам пенитенциарной системы. А на третьем этапе вакцинируют всех остальных граждан.

Согласно национальному плану иммунизации, 70% населения Молдовы должны получить вакцину.

Молдова первая в Европе получила вакцину через платформу COVAX>>>

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния. А 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель - Южная Корея).

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova