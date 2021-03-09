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Медработник

Как Молдова намерена закупать вакцину от COVID-19

© Sputnik / Георгий Зимарев
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (109)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210309/33925225/Kak-moldova-namerena-zakupat-vaktsinu-ot-COVID-19.html

Руководство молдавского парламента обсудило с членами временного правительства способы закупки вакцин от коронавируса.

КИШИНЕВ, 9 мар – Sputnik. Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная обсудила с исполняющим обязанности премьера Аурелиу Чокоем вопрос закупки вакцины от COVID-19.

И. о. премьера подтвердил факт определения финансовых средств, необходимых для приобретения подобных препаратов.

"Способ их закупки будет обсуждаться на заседании постоянного бюро парламента вместе с и. о. премьер-министра и государственными секретарями отраслевых министерств", – уточнили в пресс-службе высшего законодательного органа.

Медработник
© Sputnik / Mihai Caraus
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В парламенте отметили, что в ходе дискуссий участники также рассмотрели возможность приобретения вакцины в отступление от Закона о государственных закупках. Это, как пояснили в законодательном органе, связано с тревожным ростом числа новых случаев COVID-19 и, в частности, смертельных исходов.

Гречаная подчеркнула, что в сложившейся крайне сложной ситуации необходимо как можно скорее начать массовую вакцинацию населения, чтобы остановить волну пандемии и предотвратить возможное ухудшение положения, подчеркнула спикер Зинаида Гречаная.

Кампания по вакцинации от COVID-19

Вакцинация населения от коронавируса в Молдове официально стартовала 2 марта. Первому прививку сделали заведующему отделением интенсивной терапии Республиканской клинической больницы (РКБ) в Кишиневе Александру Ботизату.

Процесс вакцинации будет проходить в несколько этапов. Сначала прививку сделают тем, кто работает непосредственно в отделениях реанимации, анестезии и интенсивной терапии, а также персоналу отделений профиля COVID-19 в больницах. Впоследствии будет привит весь медперсонал больничных учреждений. Об этом ранее заявляли в Минздраве.

На втором этапе прививки сделают лицам старше 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями, а также сотрудникам структур по поддержанию и обеспечению общественного порядка, обороны и безопасности государства и работникам пенитенциарной системы. А на третьем этапе вакцинируют всех остальных граждан.

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Согласно национальному плану иммунизации, 70% населения Молдовы должны получить вакцину.

Лаборатория
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния. А 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель - Южная Корея).

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Гам-КОВИД-Вак, векторной комбинированной вакцины для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (109)

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