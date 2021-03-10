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Триумфальная арка

Кишинев может получить звание "Молодежной столицы Европы"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210310/33927474/kishinev-mozhet-poluchit-zvanie-molodezhnoy-stolitsy-evropy.html

Молдавская столица продолжает свой путь к получению почетного звания, которое позволит реализовать в городе крупные молодежные проекты.

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Кишинев включен в список четырех городов-кандидатов на звание "Молодежной столицы Европы" 2024 года. Об этом сообщили на сайте примэрии молдавской столицы. 

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Конкуренты Кишинева - украинский Львов, бельгийский Гент и венгерский Веспрем. 

Европейский молодежный форум ценит тот факт, что в нескольких городах наблюдается прогресс в области занятости молодежи, а также в развитии молодежной политики и участии молодых людей на местном уровне.

"Как и в предыдущие годы, титул "Европейская молодежная столица 2024" будет способствовать реализации Хартии Совета Европы о местном и региональном участии молодежи посредством инновационных идей и проектов", - говорится в сообщении мэрии. 

Титул "Европейская молодежная столица" присуждается Европейским молодежным форумом муниципалитету сроком на один год. Город получает возможность воплотить в жизнь обширную молодежную программу с привлечением лучших специалистов международного уровня, становится центром по созданию и реализации новых идей во всех сферах городской жизни.

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Одной из главных целей конкурса является усиление взаимодействия местных сообществ с европейскими институтами через развитие молодежной инициативы, как в локальных проектах, так и в мероприятиях европейского уровня. 

Звание призывает муниципалитеты продолжать и расширять реализацию проектов при участии молодежи и поощрять активное присутствие этой категории граждан в обществе.

Европейская столица становится ролевой моделью для дальнейшего развития других европейских городов.

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