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"Красный код" COVID-опасности в Чимишлии: введены жесткие ограничения

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (112)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210310/33927699/krasnyy-kod-covid-opasnosti-v-chimishlii-vvedeny-zhestkie-ogranicheniya.html

В Чимишлии продолжается быстрый рост количества заражений COVID-19. Местные власти вводят новые жесткие ограничения.

КИШИНЕВ, 10 мар - Sputnik. В Чимишлии ухудшается эпидемиологическая ситуация, несмотря на действие "красного кода" COVID-опасности. В связи с этим территориальная чрезвычайная комиссия приняла решение ввести дополнительные жесткие ограничения. 

Согласно постановлению комиссии, в Чимишлии вводятся следующие ограничительные меры:

  • запрет на передвижение, самоизоляция;
  • запрет на проведение каких-либо массовых мероприятий; 
    Показан флакон с надписью «Вакцина от Covid-19» с банкнотами евро
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  • сокращение предоставления медицинской помощи, кроме самой необходимой;
  • переход на дистанционное обучение;
  • гражданам предоставляются лишь самые необходимые услуги; 
  • запрет на посещение банков и почты без особой необходимости;

"Увеличение заболеваемости и скорости распространения вируса, увеличение территорий, где вводят "красный код", рост количества тяжелых форм инфекции и летальных исходов - все это ухудшает эпидемиологическую ситуацию в стране", - говорится в решении комиссии. 

Там отметили, что к 4 марта в стране зарегистрировано 191 197 случаев COVID-19, из них 18 347 активных. За последние 14 дней статистика показывает 439 случаев на 100 тысяч населения, общий показатель - 5338 на 100 тысяч граждан. Смертность за две недели составляет более 8 человек на 100 тысяч населения, общий показатель 113 человек на 100 тысяч. 

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Исходя из этих данных, в Чимишлийском районе к 8 марта зарегистрировано 2526 случаев COVID-19. Из них 73 летальных исхода, или 2,89%. 

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
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© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове можно онлайн следить за процессом вакцинации от COVID-19

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.
С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом – прививки делают медицинским работникам, на втором – будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (112)


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