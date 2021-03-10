"Красный код" COVID-опасности в Чимишлии: введены жесткие ограничения

КИШИНЕВ, 10 мар - Sputnik. В Чимишлии ухудшается эпидемиологическая ситуация, несмотря на действие "красного кода" COVID-опасности. В связи с этим территориальная чрезвычайная комиссия приняла решение ввести дополнительные жесткие ограничения.

Согласно постановлению комиссии, в Чимишлии вводятся следующие ограничительные меры:

запрет на передвижение, самоизоляция;

запрет на проведение каких-либо массовых мероприятий; © AFP 2020 / JOEL SAGET Спикер обсудила возможность поставки в Молдову турецкой вакцины от COVID-19

сокращение предоставления медицинской помощи, кроме самой необходимой;

переход на дистанционное обучение;

гражданам предоставляются лишь самые необходимые услуги;

запрет на посещение банков и почты без особой необходимости;

"Увеличение заболеваемости и скорости распространения вируса, увеличение территорий, где вводят "красный код", рост количества тяжелых форм инфекции и летальных исходов - все это ухудшает эпидемиологическую ситуацию в стране", - говорится в решении комиссии.

Там отметили, что к 4 марта в стране зарегистрировано 191 197 случаев COVID-19, из них 18 347 активных. За последние 14 дней статистика показывает 439 случаев на 100 тысяч населения, общий показатель - 5338 на 100 тысяч граждан. Смертность за две недели составляет более 8 человек на 100 тысяч населения, общий показатель 113 человек на 100 тысяч.

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Исходя из этих данных, в Чимишлийском районе к 8 марта зарегистрировано 2526 случаев COVID-19. Из них 73 летальных исхода, или 2,89%.

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом – прививки делают медицинским работникам, на втором – будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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