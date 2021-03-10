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В Дрокиевском районе тоже локдаун: какие запреты ввели

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (112)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210310/33928108/v-drokii-tozhe-lokdaun-kakie-ogranicheniya-vveli.html

Территориальная чрезвычайная комиссия Дрокии приняла решение ввести "красный код" эпидемиологической опасности. Введены новые ограничения.

КИШИНЕВ, 10 мар - Sputnik. В Дрокиевском районе введен "красный код" COVID-опасности и новые запреты. Такое решение приняла территориальная чрезвычайная комиссия. 

Новые ограничения вступают в силу с 10 марта и будут действовать до 24 марта.

Комиссия по ЧС теперь запретила собираться в общественных местах в группы больше трех человек (исключение составляют члены семей).

Также запрещено находиться вне дома после 22.00 и до 07.00.

Въезд запрещен
© Sputnik / Osmatesco
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Проведение праздничных мероприятий в ресторанах и кафе не запрещено, однако участвовать в них могут не больше 20 человек.

Разрешены занятия спортом, фитнесом и танцами в спортзалах для лиц старше 18 лет. В зале также могут находиться до 20 человек.

Все эти ограничения распространяются на пять населенных пунктов района: город Дрокия и села Мичурин, Царьград, Пелиния, Шурь, Кетросу.

Ранее 11 населенных пунктов Окницкого района были закрыты на карантин до 15 марта.

На такие меры власти пошли в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация ежедневно ухудшается. На данный момент в Дрокиевском районе зарегистрировано 2 400 случаев заражения коронавирусом, летальных исходов - 97. 

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом – прививки делают медицинским работникам, на втором – будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (112)

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