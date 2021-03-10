Проблема просроченных лекарств в Молдове: какова опасность для человека

Эксперт в области экологии рассказал, как в республике можно решить проблему с просроченными медикаментами.

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Просроченные лекарства, попадая в водоемы и подземные воды, вызывают селекцию устойчивых форм микроорганизмов. Государство должно подготовить мощности для утилизации таких медикаментов. Такое мнение озвучил председатель Ассоциации хранителей Днестра Eco-Tiras эколог Илья Тромбицкий.

"В Молдове не решаются никакие проблемы, даже те, решить которые технически не представляет особой сложности. Среди них – куда деть устаревшие лекарства. Их необычайно много, причем при пандемии и после нее – еще больше. Сегодня редко кто не использует антибиотики, фураны и массу других не менее вредных веществ", – написал Тромбицкий на своей странице в Facebook.

По его словам, население выбрасывает просроченные медикаменты в мусор или смывает их в канализацию. Как отметил эколог, нейтрализовать эти вещества централизованно химическим путем не представило бы сложности, но непонимание проблемы ведет к ее игнорированию.

"Разве не ясно, что, попадая в водоемы и подземные воды, эти вещества вызывают селекцию устойчивых форм микроорганизмов, к которым эти антибиотики уже бессмысленно принимать. Они не будут лечить", – подчеркнул эколог.

Специалист обратил внимание, что экосистемы сложнее человеческого организма, и они тоже насыщены разнообразными медикаментами.

"Никто эти процессы у нас не исследует. Решение простое – обязать аптеки собирать у населения лекарства с истекшим сроком и передавать для химической или иной утилизации. Государство должно подготовить мощности для утилизации. Сетевые аптеки будут против – зачем им это. Но закон должен быть сильнее", – считает эксперт.

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Он отметил, что в ближайшей перспективе решение этого вопроса выходит недорогим и простым. "Хотя бы наладить сбор и хранение до лучших времен. Пустующих складских помещений по стране уйма", – заключил Тромбицкий.

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