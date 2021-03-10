Гуманитарная помощь: ВОЗ и ЕС передали Молдове медоборудование

Партия гуманитарной помощи поступила в нашу страну при содействии ВОЗ, ЕС, а также правительства Германии.

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Молдова получила новую партию гуманитарной помощи от европейских партнеров. Дополнительное медоборудование предоставили при содействии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Европейского союза (ЕС) и правительства Германии.

В страну доставили пять аппаратов ИВЛ, 300 кислородных концентраторов и более тысячи пульсометров.

"Благодарим ЕС и наших европейских партнеров, которые поддерживают нас постоянно рекомендациями, финансовой и гуманитарной помощью. У нас много тяжелых пациентов в больницах, которые длительное время на госпитализации в критическом состоянии. Они нуждаются в этой помощи. Это очень важно, и я обращаюсь ко всем: продолжайте соблюдать защитные меры", – заявила и.о. глав Минздрава Татьяна Затык.

Глава делегации ЕС в Молдове Петер Михалко отметил, что эту помощь оказали Молдове в рамках инициативы для стран Восточного партнерства.

"Общая ценность всей экипировки составляет порядка 14 миллионов леев. ЕС мобилизовали все свои инструменты для оказания помощи в области здравоохранения разным странам в период пандемии, в том числе и Молдове. Наша цель – оказать помощь пациентам и врачам в борьбе за жизни. Эта партия медоборудования направлена тем, кто сражается за жизни людей", – заявил Михалко.

По его словам, в рамках этой инициативы ЕС открывает фонды для поддержки и инструктажа медперсонала, в том числе и из лабораторий. Михалко выразил уверенность, что различная помощь странам поможет им быстрее справиться с негативными последствиями пандемии.

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом – прививки делают медицинским работникам, на втором – будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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