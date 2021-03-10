В Молдове выявили порядка 300 побочных реакций с начала вакцинации от COVID-19

Спустя неделю после начала процесса вакцинации от коронавируса в Молдове число привитых людей не приблизилось и к 1%.

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. К 11.00 среды, 10 марта, в Молдове зарегистрирован 271 побочный эффект после вакцинации от COVID-19. Об этом на пресс-конференции заявила врач-эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья Лаура Цуркан.

"Это 3,6% от общего числа вакцинированных... Все входит в категорию легких реакций и средней степени. В частности, отмечены чувствительность в месте инъекции, слабость, головные и мышечные боли, а также повышение температуры. Температура от 37 до 38,5 – это нормально после введения любой вакцины, это не должно беспокоить. Других более серьезных реакций не выявлено", – уточнила специалист.

По ее словам, все эти побочные реакции были выявлены в первые 24 часа после введения вакцины и пропали через несколько дней.

Врач-эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья Алексей Чебан отметил, что на 11.00 среды вакцинированы 7367 человек.

"Им сделана первая доза вакцины AstraZeneca. Всего по территории страны распределено 18 000 доз из двух поступивших в страну партий из Румынии и через платформу COVAX", – заявил Чебан.

По его словам, речь идет о поэтапном процессе вакцинации, который не может быть ускорен, так как у Молдовы нет необходимого числа доз вакцины для начала второго и третьего этапов.

"Согласно Национальному плану по иммунизации, мы на первом этапе начали вакцинацию с медицинских работников из реанимаций, отделений интенсивной терапии, отделений для пациентов с COVID-19. Со вчерашнего дня начали делать прививки сотрудникам других отделений с повышенным риском в рамках больниц. Затем приступим к вакцинации работников скорой помощи, аптек, стоматологии, работников агентства общественного здоровья", – уточнил эпидемиолог.

Он обратил внимание на то, что 13 административно-территориальных единиц использовали 100% из распределенных 2 марта по стране поступивших доз вакцины. Речь идет о Калараше, Каушанах, Криулянах, Дрокии, Фалештах, Флорештах, Хынчештах, Ниспоренах, Резине, Рышканах, Сороках, Шолданештах и Теленештах.

Кампания по вакцинации от COVID-19

Вакцинация населения от коронавируса в Молдове официально стартовала 2 марта. Первую прививку сделали заведующему отделением интенсивной терапии Республиканской клинической больницы (РКБ) в Кишиневе Александру Ботизату.

Процесс вакцинации будет проходить в несколько этапов. Сначала вакцинируют тех, кто работает непосредственно в отделениях реанимации, анестезии и интенсивной терапии, а также персоналу отделений профиля COVID-19 в больницах. Впоследствии будет привит весь медперсонал больничных учреждений. Об этом ранее заявляли в Минздраве.

На втором этапе прививки сделают лицам старше 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями, а также сотрудникам структур по поддержанию и обеспечению общественного порядка, обороны и безопасности государства и работникам пенитенциарной системы. А на третьем этапе вакцинируют всех остальных граждан.

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Согласно национальному плану иммунизации, 70% населения Молдовы должны получить вакцину.

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния. А 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель - Южная Корея).

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Гам-КОВИД-Вак, векторной комбинированной вакцины для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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