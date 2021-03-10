Локдаун в Окницком районе: ограничения теперь в 14 населенных пунктах

Еще в одном районе страны ужесточают ограничения. В след за Чимишлийским и Дрокиевским, на крайние меры решились власти Окницкого района.

В Окницком районе расширили действие красного кода COVID-опасности для 14 населенных пунктов. Ранее красный код действовал в отношении пяти сел, а затем 11. Такое решение приняла территориальная чрезвычайная комиссия.

Помимо этого, оранжевый код опасности установили в девяти населенных пунктах, а желтый - в трех.

Согласно постановлению, решено ввести следующие ограничения, где красный код:

ограничение передвижение населения, самоизоляция (исключение лишь для тех, кто отправляется на работу, за продуктами питания, лекарствами или медпомощью);

запрещены все массовые мероприятия, в том числе религиозные собрания, богослужения и другое (службы смогут проводить только представители духовенства с соблюдением мер безопасности по борьбе с COVID-19 и без доступа прихожан в церкви);

переход на онлайн-обучение;

предоставление лишь жизненно важных услуг;

запрет на посещение почты и банков без острой надобности;

сокращение предоставления медпомощи, кроме самой необходимой;

При этом разрешена деятельность коммерческих и сельскохозяйственных рынков, кроме тех населенных пунктов, где действует красный код.

Также в городах и селах, где установили оранжевый и желтый код детские сады будут работать по обычному графику.

Как говорится в решении комиссии, с начала года по 7 марта в районе зарегистрировано 837 случаев COVID-19. Из них 352 человека вылечились, 35 пациентов скончались от осложнений, вызванных инфекцией. Остальные пациенты в активной фазе заболевания сейчас продолжают лечение.

Таким образом, за последние 14 дней в стране заболеваемость составляет 848 случаев на 100 тысяч населения.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом – прививки делают медицинским работникам, на втором – будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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