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Карантин

Локдаун в Окницком районе: ограничения теперь в 14 населенных пунктах

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (115)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210310/33930734/lokdaun-v-oknitskom-rayone-ogranicheniya-teper-v-14-naselennykh-punktakh.html

Еще в одном районе страны ужесточают ограничения. В след за Чимишлийским и Дрокиевским, на крайние меры решились власти Окницкого района.

Въезд запрещен
© Sputnik / Osmatesco
"Красный код" COVID-опасности в Чимишлии: введены жесткие ограничения
КИШИНЕВ, 10 мар - Sputnik. В Окницком районе расширили действие красного кода COVID-опасности для 14 населенных пунктов. Ранее красный код действовал в отношении пяти сел, а затем 11. Такое решение приняла территориальная чрезвычайная комиссия. 

Помимо этого, оранжевый код опасности установили в девяти населенных пунктах, а желтый - в трех. 

Согласно постановлению, решено ввести следующие ограничения, где красный код:

  • ограничение передвижение населения, самоизоляция (исключение лишь для тех, кто отправляется на работу, за продуктами питания, лекарствами или медпомощью);
  • запрещены все массовые мероприятия, в том числе религиозные собрания, богослужения и другое (службы смогут проводить только представители духовенства с соблюдением мер безопасности по борьбе с COVID-19 и без доступа прихожан в церкви);
  • переход на онлайн-обучение;
  • предоставление лишь жизненно важных услуг;
  • запрет на посещение почты и банков без острой надобности;
  • сокращение предоставления медпомощи, кроме самой необходимой;

При этом разрешена деятельность коммерческих и сельскохозяйственных рынков, кроме тех населенных пунктов, где действует красный код.

Скорая помощь. Архивное фото
© Sputnik / Anatolii Kiriak
В Дрокиевском районе вводят "комендантский час" в связи с повышением COVID-опасности

Также в городах и селах, где установили оранжевый и желтый код детские сады будут работать по обычному графику.

Как говорится в решении комиссии, с начала года по 7 марта в районе зарегистрировано 837 случаев COVID-19. Из них 352 человека вылечились, 35 пациентов скончались от осложнений, вызванных инфекцией. Остальные пациенты в активной фазе заболевания сейчас продолжают лечение. 

Таким образом, за последние 14 дней в стране заболеваемость составляет 848 случаев на 100 тысяч населения.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

Машина скорой медицинской помощи
© Sputnik / Mihai Caraus
Предупреждение Чрезвычайной комиссии общественного здоровья: о чем идет речь

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом – прививки делают медицинским работникам, на втором – будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (115)

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