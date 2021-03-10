Как в Тирасполе будут бороться с ночными гонщиками

В ночные часы на городском автобусном перроне, где часто любят колесить ночные гонщики, установят ограничительные дорожные знаки.

ТИРАСПОЛЬ, 10 мар – Sputnik. Проезд на привокзальной площади в главном городе Приднестровья – Тирасполе – теперь будет ограничен в ночные часы. Таким образом местные власти намерены бороться с ночными гонщиками.

Как отмечают в местной администрации, любители прокатиться на скорости в ночное время "облюбовали кольцо вокруг клумбы на привокзальной площади". В связи с этим на автобусном перроне появятся дорожные знаки "Движение запрещено", которые ограничат въезд для частных автомобилей. Действие знаков будет распространяться с 22.00 до 06.00.

На автобусной площадке также появятся искусственные неровности и знаки, обозначающие место парковки.

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