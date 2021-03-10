Как в Приднестровье пытаются предупредить пожары в лесах

В преддверии теплого периода года в Приднестровском регионе собираются принять предупредительные меры, чтобы избежать возможных пожаров в лесополосах.

ТИРАСПОЛЬ, 10 мар – Sputnik. В Приднестровье усилят охрану лесных насаждений от пожаров. Такой приказ подписал глава Минсельхозприроды региона Ефимий Коваль.

"Приказ выпущен в связи с наступлением пожароопасного периода и в целях упорядочения работы лесной охраны по профилактике, предупреждению лесных пожаров и правильности ведения учета лесных пожаров, повышения эффективности охраны лесов от пожаров", - пояснили в ведомстве.

В регионе будут созданы соответствующие штабы и мобильные группы в разрезе лесничеств, а также составлены графики дежурств и схемы оповещения в случае возникновения пожаров.

Во всех лесничествах проведут занятия с мастерами леса, лесниками и временными пожарными сторожами по противопожарным мероприятиям. Также будет усилен контроль за соблюдением правил пожарной безопасности, особенно в местах, где заложены хвойные насаждения.

Для того, чтобы предупредить поджоги травы в лесах, лесополосах и в прилегающих к ним территориям в Приднестровье собираются провести разъяснительную работу с населением.

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