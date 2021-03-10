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Майя Санду

Санду предложила вернуться к индексации пенсий в Молдове один раз в год

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210310/33932486/sandu-predlozhila-vernutsya-k-indeksatsii-pensiy-v-moldove-odin-raz-v-god.html

Глава государства сообщила, что деньги на индексацию пенсий на 3,7% в апреле есть, уточнив, за счет каких средств предстоит осуществить это повышение.

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что предложила парламенту вернуться к практике индексации пенсий один раз в год. Об этом глава государства написала на своей странице в Facebook.

"Внесла в парламент предложение вернуться к индексации пенсий один раз в год с учетом инфляции за предыдущий год. Утверждение этого изменения будет означать индексацию в апреле на 3,7%, что эквивалентно повышению цен в 2020-м. Деньги для этой индексации есть", – уточнила Санду.

Пенсионер
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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По ее словам, необходимые для этого 426 миллионов леев можно покрыть за счет Соглашения о финансировании между Молдовой и Европейской комиссией, которое подписали в феврале этого года (эта договоренность предусматривает 15 миллионов евро), а также за счет пересмотра текущих расходов на товары и услуги.

Глава государства призвала депутатов поддержать ее инициативу.

В феврале 2020 года парламентарии проголосовали за то, чтобы пенсии в республики индексировались дважды в год – 1 апреля и 1 октября.

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