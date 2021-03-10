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Локдаун в Хынчештах: какие запреты вступили в силу

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (117)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210310/33934999/Lokdaun-v-Khyncheshtakh-kakie-zaprety-vstupili-v-silu.html

Еще в одном районе страны ужесточили ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Вслед за Чимишлийским, Дрокиевским и Окницким на локдаун решились власти Хынчештского района.

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. В Хынчештском районе сохраняется действие "красного кода" эпидемиологической опасности из-за COVID-19 и вводится ряд ограничений. Решение принято территориальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья.

Согласно постановлению комиссии, вводятся следующие меры для предотвращения распространения коронавируса:

  • запрет на передвижение населения и самоизоляция дома;
  • запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе культурного, научного, художественного, спортивного или развлекательного характера;
  • оказание лишь жизненно важных услуг;
  • запрет на посещение банков и почты без особой необходимости;
  • предоставление только самой необходимой медицинской помощи; 
  • введение дистанционного обучения.

В Хынчештском районе районе с начала пандемии до 8 марта зарегистрировано 2380 подтвержденных случаев COVID-19. Согласно статистике, отмечено 107 летальных исходов, что составляет 4,5% от всех выявленных эпизодов.

"Отмечается очевидная и постоянная тенденция роста числа случаев COVID-19. В феврале зарегистрирован антирекорд – 473 случая инфекции. А лишь за первые дни текущего месяца подтверждено 139 эпизодов инфицирования", – сказано в постановлении территориальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

Ранее жесткие ограничения ввели в Чимишлийском, Дрокиевском и Окницком районах.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
В Молдове стартовала вакцинация врачей от коронавируса
© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове можно онлайн следить за процессом вакцинации от COVID-19

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.
С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом – прививки делают медицинским работникам, на втором – будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (117)

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