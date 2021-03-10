Генпрокуратура проведет расследование по факту вечеринки в служебном здании

КИШИНЕВ, 10 мар — Sputnik. Генеральная прокуратура Молдовы проведет расследование в связи с появившимися в прессе сообщениями о вечеринке в офисе Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 10 марта.
В тот же день на одном из молдавских интернет-ресурсов появилась статья о "вечеринке с музыкой в офисе ПБОПОД", который располагается в одном здании с Генпрокуратурой.
К материалу были прикреплены видео, на кадрах которого видны люди, предположительно распивающие спиртные напитки в здании прокуратуры.
Генеральная прокуратура сообщила, что приняла к сведению журналистский материал "Вечеринка с музыкой в офисе в ПБОПОД" и приказала начать служебное расследование в отношении сотрудников, упомянутых в статье.
"О результатах служебного контроля прокуратура предоставит дополнительную информацию", — говорится в пресс-релизе.
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