Генпрокуратура проведет расследование по факту вечеринки в служебном здании

Прокуроров, устроивших вечеринку в служебном кабинете, ждет внутреннее расследование и, судя по всему, санкции со стороны начальства.

КИШИНЕВ, 10 мар — Sputnik. Генеральная прокуратура Молдовы проведет расследование в связи с появившимися в прессе сообщениями о вечеринке в офисе Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 10 марта.

В тот же день на одном из молдавских интернет-ресурсов появилась статья о "вечеринке с музыкой в офисе ПБОПОД", который располагается в одном здании с Генпрокуратурой.

К материалу были прикреплены видео, на кадрах которого видны люди, предположительно распивающие спиртные напитки в здании прокуратуры.

Генеральная прокуратура сообщила, что приняла к сведению журналистский материал "Вечеринка с музыкой в офисе в ПБОПОД" и приказала начать служебное расследование в отношении сотрудников, упомянутых в статье.

"О результатах служебного контроля прокуратура предоставит дополнительную информацию", — говорится в пресс-релизе.

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