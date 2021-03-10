Первая группа врачей в Гагаузии решилась на вакцинацию против COVID-19

Сразу несколько медиков-добровольцев из Гагаузии согласились на проведение вакцинации против коронавируса.

Комрат, 10 мар – Sputnik, Максим Топал. Для вакцинации медперсонала в каждой из трех районных больниц Гагаузии были предусмотрены специальные помещения. В больницах Чадыр-Лунги и Вулканешт желающих вакцинироваться пока нет. В Комрате несколько врачей согласились привиться.

Прививку против Covid-19 производства AstraZeneca в столице Гагаузии получили 10 медиков первой линии.

"Процесс пошел. Надеюсь, что на этом мы не остановимся, и появятся еще желающие", – рассказала Sputnik директор районной больницы Нина Райлян.

По ее словам, получившие вакцину медики "пока чувствуют себя неплохо". За их состоянием ведется наблюдение и в случае отсутствия побочных эффектов эта группа врачей "станет примером для других" коллег.

Кампания по вакцинации началась в Молдове 2 марта.

В Гагаузию доставили 240 доз вакцины против коронавируса AstraZeneca из партии в 21 тысячу 600 доз, полученной Республикой Молдова из Румынии. 120 доз было выделено больнице Комрата, 80 – Чадыр-Лунги, и 40 – городу Вулканешты.

Сами медработники из Гагаузии ранее говорили о том, что хотят "получить наиболее эффективную" вакцину. И это не AstraZeneca, которую доставили в Молдову, а Pfizer/BioNTech, "Спутник V" или китайская вакцина Sinopharm.

По официальным данным, за весь период пандемии в Гагаузии заболели коронавирусом 5485 человек, вылечились 4534 пациента, умерли 192 человека.

На данный момент инфекционные отделения Комратской и Чадыр-Лунгской районных больниц заполнены на 90%. Доля тяжелых больных, госпитализированных в ковид-отделения Гагаузии, составляет 39,1%.

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