17:07 10 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.95
  • USD17.60
  • RUB0.24
  • RON4.29
  • UAH0.64
Поиск
В Молдове стартовала вакцинация врачей от коронавируса

Первая группа врачей в Гагаузии решилась на вакцинацию против COVID-19

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в марте 2021 (117)
73 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/02/33834921.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210310/33935237/pervaya-gruppa-vrachey-gagauzii-reshilas-na-vaktsinatsiyu-protiv-covid-19.html

Сразу несколько медиков-добровольцев из Гагаузии согласились на проведение вакцинации против коронавируса.

Депутат Государственной Думы РФ Артем Туров.
© Sputnik / Алексей Куденко
Депутат Госдумы о "вакцинном туризме" из Молдовы в Россию: будем выяснять

Комрат, 10 мар – Sputnik, Максим Топал. Для вакцинации медперсонала в каждой из трех районных больниц Гагаузии были предусмотрены специальные помещения. В больницах Чадыр-Лунги и Вулканешт желающих вакцинироваться пока нет. В Комрате несколько врачей согласились привиться. 

Прививку против Covid-19 производства AstraZeneca в столице Гагаузии получили 10 медиков первой линии.

"Процесс пошел. Надеюсь, что на этом мы не остановимся, и появятся еще желающие", – рассказала Sputnik директор районной больницы Нина Райлян.

По ее словам, получившие вакцину медики "пока чувствуют себя неплохо". За их состоянием ведется наблюдение и в случае отсутствия побочных эффектов эта группа врачей "станет примером для других" коллег.

Кампания по вакцинации началась в Молдове 2 марта.

В Гагаузию доставили 240 доз вакцины против коронавируса AstraZeneca из партии в 21 тысячу 600 доз, полученной Республикой Молдова из Румынии. 120 доз было выделено больнице Комрата, 80 – Чадыр-Лунги, и 40 – городу Вулканешты.

В Гагаузии до сих пор не начали вакцинацию врачей против COVID-19
© Sputnik / Maxim Topal
Врачи Гагаузии отказались вакцинироваться AstraZeneca и ждут "Спутник V"

Сами медработники из Гагаузии ранее говорили о том, что хотят "получить наиболее эффективную" вакцину. И это не AstraZeneca, которую доставили в Молдову, а Pfizer/BioNTech, "Спутник V" или китайская вакцина Sinopharm.

По официальным данным, за весь период пандемии в Гагаузии заболели коронавирусом 5485 человек, вылечились 4534 пациента, умерли 192 человека.

На данный момент инфекционные отделения Комратской и Чадыр-Лунгской районных больниц заполнены на 90%. Доля тяжелых больных, госпитализированных в ковид-отделения Гагаузии, составляет 39,1%.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в марте 2021 (117)

По теме

Спикер обсудила возможность поставки в Молдову турецкой вакцины от COVID-19
Как Молдова намерена закупать вакцину от COVID-19
Эстония временно приостановила использование вакцины AstraZeneca


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Evolutia troleibuselor
Фото: Кишиневский троллейбус: взгляд из прошлого
8:6 в пользу экологии: товарищеский матч на Байкале завершился победой хоккейных звёзд
Видео: "легенды" на льду Байкала – хоккейные звезды сыграли матч на великом озере
МОЛДОВА И COVID-19: ГОД СПУСТЯ
Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться