Известный российский синоптик - о том, когда в Молдову придет настоящая весна

Какой окажется весна и каких сюрпризов ждать от лета 2021 года, читайте в материале Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Весна в Молдове "тихой сапой" будет продолжать наступление без особых рывков по температуре. Все будет идти практически по климатическому графику, хотя возможно и с опережением максимум в пять дней от многолетних показателей. Об этом в комментарии Sputnik Молдова рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На мощное наступление весны, что называется, по всем атмосферным фронтам, рассчитывать республике не приходится до конца марта после этой ямы холода, в которой Молдова сейчас оказалась с температурными показателями на несколько градусов ниже нормы", – считает собеседник.

По его мнению, после символичного сожжения чучела зимы в предстоящие выходные весна все-таки развернется на свои пути.

"Но в любом случае температурный фон будет либо в рамках климата, либо немного превышать показатели. То есть среднемесячная температура марта в республике будет где-то на один-три градуса выше, чем должно быть. Однако, к сожалению, со значимым дефицитом осадков: то есть, недобор влаги может составлять порядка 40%", – сказал Тишковец.

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Весенние сюрпризы

Как отметил синоптик, ожидается, что апрель будет довольно неустойчивым. "Если начало месяца стартует с нормальных позиций, напомню, что для Кишинева норма – ночью +6 градусов, а днем +15,6, то где-то в середине апреля ожидается некоторая волна холода, но она не будет экстремальной, а всего лишь на два-три градуса ниже нормы", – рассказал эксперт.

После этого, пояснил специалист, температурные показатели вернутся в рамки климата, однако это произойдет не везде. "Если большая часть республики будет в нормальных температурах, то к востоку ожидается небольшая аномалия тепла, а к западу – небольшой, скажем так, дефицит тепла", – уточнил Тишковец.

В мае, как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос", в Молдове прогнозируется среднемесячная температура как минимум на один градус выше нормы.

"По осадкам ожидаем норму, за исключением юго-запада, где превышение возможно на 20% значений многолетних наблюдений", – добавил собеседник.

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Прогноз на лето

Как подчеркнул Тишковец, в июне средний срез по температуре окажется на 0,5 градуса выше нормы, правда с существенным превышением осадков на 20-40%.

"В июле же напротив ожидается засуха – недобор по небесной влаге до 40-50%, а температуры будут превышать норму как минимум на 1,5 градуса. В августе вернутся средние показатели – температура окажется на один градус теплее нормы, а по осадкам будет соответствие многолетним значениям", – сказал собеседник.

Как отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос", по температурам грядущий весенне-летний сезон в Молдове в целом будет на 0,5-1,5 градуса выше положенных многолетних норм, но с очень неустойчивой ситуацией по осадкам.

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