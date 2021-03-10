На грани выживания: молдавские рестораторы обратились к властям

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Целый сектор не должен страдать из-за единичных случаев нарушения предписаний Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья в ситуации с COVID-19. Об этом заявили в Ассоциации рестораторов республики (MĂR).

Так, в структуре прокомментировали проверки, проведенные сотрудниками правоохранительных органов с 1 по 8 марта, выявленные нарушения в работе некоторых единиц общественного питания после 22.00, а также предупреждение Комиссии о приостановке деятельности сектора.

"Ассоциация глубоко обеспокоена сложившейся ситуацией в отношении работы некоторых предприятий общественного питания после 22.00 вопреки положениям закона и эмоциональному предупреждению о приостановке деятельности со стороны Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья", – сказано в сообщении MĂR.

Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии>>>

В структуре считают целесообразным, чтобы принимаемые решения основывались на принципах справедливости, объективности и рациональности.

"Неправильно, чтобы весь сектор страдал из-за единичных случаев. Выражаем открытость в плане поиска правовых решений для ужесточения санкций для тех, кто занимается незаконной деятельностью после 22.00 вплоть до приостановки их индивидуальной деятельности, путем лишения права на деятельность в течение определенного периода", – отметили в ассоциации.

В MĂR полагают, что ответственные государственные органы с функциями контроля и мониторинга могут найти в этом отношении правовые и решающие рычаги, не затрагивая весь сектор HoReCa (отели, рестораны и кафе).

"Сектор HoReCa на грани выживания. Мы нуждаемся в поддержке государства, предсказуемости на основе определенного плана действий, в котором изложены четкие меры по каждому сценарию развития пандемии COVID-19 в Молдове. Или эмоциональные решения, основанные на единичных случаях, приведут к разрушению целого сектора", – подчеркнули в Ассоциации.

Ранее председатель Ассоциации рестораторов республики Анета Засавицки заявляла, что по некоторым данным, порядка 30% единиц общественного питания закрылись навсегда, а часть законсервировали свою деятельность.

"Примерно 15% заведений закрылись на время пандемии, чтобы не было больше затрат, чем прибыли. Возможно, когда-то они и откроются", – отметила Засавицки.

Как отметила эксперт, по данным Нацбюро статистики, порядка 40% из задействованных в секторе HoReCa людей остались без работы.

Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 15 февраля, число участников праздничных мероприятий в заведениях общественного питания сокращается с 50 человек до 20 гостей максимум. С конца 2020 года в стране действует ограничение на работу ресторанов, кафе и общепита с 22.00 до 07.00.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova