Вся правда о вакцинации в Приднестровье - 1810 доз "на вес золота"

Заместитель главврача Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Инна Палади призналась, будет ли она первой вакцинированной от COVID в Приднестровье, а также показала Sputnik, где и как хранится AstraZeneca.

ТИРАСПОЛЬ, 10 мар - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Перед входом в камеру хранения горит температурный датчик. В комнате +2,8 градуса, для всех сывороток - идеальная среда. При этой температуре AstraZeneca держит марку. На тираспольском складе шведско-британский новичок появился 5 дней назад. Первую вакцину предоставила Румыния.

© Sputnik / Юлия Сорокопуд Холодильник Республиканского центра гигиены и эпидемиологии

В маленьком флаконе – 10 доз и десяток шансов избежать болезни XXI века. AstraZeneca одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Вакцина не дает стопроцентную гарантию от заражения - ее шкала эффективности до 98%. Но если вакцинированный все же подхватит COVID-19, заболевание переживет гораздо легче.

"Изначально озвучивалось, что иммунитет будет сохраняться на протяжении двух лет. Но этот вопрос еще в стадии изучения. Если эта вакцина хоть на год защитит – уже будет отлично. Этот препарат на вес золота. Только так мы сможем минимизировать смертность и выйти на стабильное снижение заболеваемости", - говорит заместитель главврача Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Инна Палади.

Собеседница признается, что готова к вакцинации. Но отрицает версию себя как добровольца номер один. Дело не в решимости, а в правилах. Сейчас главные претенденты на прививку – все, кто работают на передовой в борьбе с COVID. Как отметила Инна Палади, желающих гораздо больше, чем вакцин.

© Sputnik / Юлия Сорокопуд Инна Палади

"Если честно, списки добровольцев мы подготовили еще в начале года. Запрашивали во всех медучреждениях имена желающих. На тот момент был 5041 сотрудник. Сейчас их число увеличилось. Но первые – врачи, которые контактируют с пациентами в госпиталях. Эпидемиологи тоже включены в стартовый этап, но с последующим поступлением препарата. Если на меня его хватит, я обязательно буду вакцинироваться. Причем независимо от производителя: AstraZeneca, Pfizer или "Спутник V", признается заместитель главного врача по санитарно-эпидемиологическому обеспечению.

"Лично я благодарна судьбе, что еще не переболела коронавирусом и хочу вакцинироваться", - добавляет она, не боясь побочных эффектов. Температура и мышечные боли – нормальная реакция организма на препарат. Дискомфорт – до двух дней максимум. А если последовать совету французских медиков и включить парацетамол, так вообще можно избежать побочных действий.

"Коллеги из Франции рекомендуют выпить 500 мг парацетамола перед вакцинацией и повторить в течение двух суток каждые 6 часов. Мы вообще с коллегами общаемся очень тесно. Вот, например, в Молдове уже неделю вакцинируют. И я разговаривала с молдавскими медиками, которые переболели коронавирусом в тяжелых формах и сделали вакцину – никаких осложнений нет", – отметила Инна Палади.

© Sputnik / Юлия Сорокопуд AstraZeneca в Тирасполе

Вакцина – и для тех, кто уже переболел ковидом. Антитела со временем сокращаются, а у "бессимптомников" их почти нет. Прививку будут вводить двукратно с интервалом в 8 недель.

"На первом этапе привьют 1810 человек. Вторую дозу этим людям введут из следующей поставки вакцины", – заявила сегодня в интервью местному телеканалу министр здравоохранения Приднестровья Кристина Албул.

© Sputnik / Юлия Сорокопуд Республиканский центр гигиены и эпидемиологии

Приднестровские специалисты со спринтерской скоростью обрабатывают шведско-британский препарат. Подготовка к вакцинации идет полным ходом: документы готовятся, сертификаты и инструкции переводятся. Завтра совместно с ВОЗ проведут еще один семинар. Техника, доза, состав бригады, регистрация вакцинированных – у эпидемиологов свой вакцина-кодекс, который нельзя нарушать.

"Данная компания будет длительной – на протяжении года. По мере поступления партий вакцины в Молдову 10% коллеги выделяют нам. Вот сейчас готовятся документы еще на 600 доз AstraZeneca", - объясняют в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии.

Приднестровье готовится и к "Спутнику V". Ожидается 70 тысяч доз российской вакцины. Ну а пока в холодильнике ждет своего применения AstraZeneca, требовательная, как и все прививки. К концу съемки в боксе хранения включается сигнализация – реакция на живые тела, с которыми вакцина познакомится уже в конце недели.

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