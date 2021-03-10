Голодающие железнодорожники готовы остановить движение поездов в Молдове

Работники ЖДМ сообщают, что решились на крайние протестные меры, поскольку в течение нескольких месяцев их "никто не желает слушать".

КИШИНЕВ, 10 мар — Sputnik. Встреча руководства госпредприятия "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) с депутатами парламента, которой ранее потребовали работники отрасли, митинговавшие в центре Кишинева, состоялась. Но никоим образом протестующих железнодорожников не удовлетворила.

От этой встречи работники государственного предприятия ожидали, во-первых, решения проблемы задолженности по зарплате железнодорожников, которые не видели заработанных денег уже четыре месяца. Во-вторых, отставки временно исполняющего обязанности директора ЖДМ Адриана Ончану. А в-третьих, (и это, пожалуй, главное) почти семитысячный коллектив молдавской железной дороги требует от государства, наконец, определиться с видением дальнейшей судьбы отрасти – или объявить ЖДМ банкротом, или начать выводить предприятие из нынешнего тяжелейшего кризиса.

Как утверждает лидер профсоюза окницкого узла Дмитрий Фисюк, по сей день молдавские железнодорожники ни на один свой вопрос ответа не получили.

"На встречу с депутатами парламента врио директора ЖДМ Ончану пришел вместе с заместителями, ответственными за финансы. Присутствовал и председатель федерации профсоюзов железной дороги Ион Запорожан. Но три с половиной часа они вместе с депутатами Липским и Слусарем, по сути, переливали из пустого в порожнее. В очередной раз обсуждали историю разворовывания предприятия. Да у меня самого эти факты на 30 листах напечатаны. Этот "секрет" давно известен не только всей железной дороге, но уже и всей стране", – говорит Фисюк.

А вот речь об отставке Адриана Ончану, по словам лидера профсоюза окницкого узла, так и не зашла.

"Наш генеральный директор уже больше года в статусе временно исполняющего обязанности. Обычно врио становится полноценным руководителем через месяц-два. Складывается впечатление, что господин Ончану кого-то устраивает своей "временностью". Сам же он явно ни за что отвечать не желает", – утверждает Фисюк.

В последние две недели работникам "Железной дороги Молдовы" формально начали возвращать долги по зарплате. В конце февраля-начале марта около 40% сотрудников госпредприятия получили деньги за ноябрь.

"За ноябрь заплатили, но далеко не всем. Повезло в основном путейцам и службе движения. Но у предприятия 51 филиал. Никто не знает, когда нам собираются выплатить зарплату за декабрь, январь и февраль. И собираются ли вообще", – сообщил Фисюк.

Это никакое не преувеличение, говорит он, что многие молдавские железнодорожники сегодня живут впроголодь. В этой отрасли по-прежнему часто работают целыми семьями, отсутствие зарплаты в течение нескольких месяцев ставит этих людей на грань выживания. При этом железнодорожники продолжают дисциплинированно выходить на работу.

"За февраль железная дорога получила за счет грузовых перевозок прибыль в размере 29 миллионов леев. Плюс еще почти 17 миллионов предприятие должно было выручить от продажи металлолома. На ноябрьские зарплаты работникам руководство ЖДМ потратило около шести миллионов. Куда ушли остальные деньги?" – интересуется Фисюк.

Он также сообщил, что сегодня и завтра на железнодорожных узлах Молдовы будет приниматься решение о том, какие формы примет протест в ближайшее время.

"Представители профсоюзов и начальники подразделений на каждом из узлов выработают план дальнейших действий. Знаю, что многие склоняются к тому, чтобы применить крайнюю меру – полностью остановить движение поездов на молдавской железной дороге. Другого выхода лично я не вижу, потому что в течение нескольких месяцев нас просто не хотят слышать", – заявил профсоюзный лидер.

Напомним, молдавские железнодорожники начали регулярно выходить на протестные митинги в декабре 2020 года. И без того плачевное состояние предприятия критически усугубила пандемия коронавируса.

В условиях политического кризиса, временного правительства и туманного будущего парламента текущего созыва в стране по-прежнему нет плана спасения "Железной дороги Молдовы" от надвигающегося банкротства.

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