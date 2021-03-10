Чокой просит парламент закупить вакцину от COVID в обход закона о госзакупках

В парламенте Молдовы состоялись слушания в рамках заседания постоянного бюро Высшего законодательного органа, на которые были приглашены члены временного правительства. Речь шла о необходимости закупки вакцины от коронавирусной инфекции.

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Исполняющий обязанности премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой обратился к парламенту с просьбой разрешить временному правительству приобрести вакцину от коронавируса в обход закона о государственных закупках, чтобы не затягивать процесс массовой иммунизации населения.

"Пожалуйста, позвольте нам отступить от нормативной базы, чтобы вести переговоры напрямую с производителями и как можно скорее начать процедуру закупок", – заявил Чокой в ходе слушаний на заседании постоянного бюро парламента, которое было посвящено социально-экономической и пандемической ситуации в стране.

Представители правительства изложили тревожную статистику о количестве случаев COVID-19 и ограниченных возможностях системы здравоохранения, что требует срочной закупки вакцины для массовой иммунизации населения.

И. о. премьера отметил, что кабмин изыскал в резервном фонде правительства, в так называемом "фонде по иммунизации" Минздрава и фондов Национальной медицинской страховой компании, 137 миллионов леев. Этой суммы, как уточнил Чокой, хватит для закупки миллиона доз вакцины.

Госсекретарь, и. о. главы Минздрава Татьяна Затык сообщила, что помимо поступивших в страну двух партий вакцины в марте и апреле ожидается еще свыше 118 тысяч доз, которые предоставят стране через платформу COVAX. "Однако крайне важна закупка как минимум миллиона доз", – сказала Затык.

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Депутат Игорь Гросу выразил поддержку на просьбу правительства о закупке необходимых вакцин в отступлении от закона о государственных закупках. "Мы должны сделать прививки как можно большему числу людей в цепочке, в том числе в выходные дни", – сказал депутат и призвал мобилизовать все связи Молдовы, в том числе дипломатические для скорейшего проведения переговоров о закупке вакцин.

Чокой подчеркнул, что республика не будет отдавать предпочтение ни одному производителю, у населения должна быть возможность выбора.

Глава парламентской группы Pro Moldova Андриан Канду также поддержал инициативу по прямой покупке вакцин. "Мы поддержим этот законопроект. Скажите нам, что еще нужно, чтобы начать вакцинацию на более широкой платформе", – сказал депутат.

В ответ на это Чокой отметил, что "необходимы дополнительные прерогативы, чтобы противостоять этой волне и начать переговоры с производителями".

"Нам нужно тесное взаимодействие с парламентом без дифференциации по политическим критериям. Нам нужно участие, участие и участие", – подчеркнул и. о. премьера.

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Депутат от фракции социалистов Адела Рэйляну запросила информацию о текущей ситуации в столичных больницах, в том числе о поставках лекарств и медицинского оборудования.

Депутаты не исключают новой законодательной инициативы по прямым закупкам медикаментов и медизделий для медико-санитарных учреждений, чтобы обеспечить их необходимый объем и предотвратить возможный кризис, связанный с их отсутствием.

Глава фракции Партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ также поприветствовал идею прямой закупки внушительного объема вакцины и подчеркнул, что важно обеспечить наличие необходимого количества препаратов от COVID-19.

Депутат от фракции партии "Шор" Денис Уланов сообщил, что фракция, которую он представляет, поддержит законопроект о закупке вакцин в отступление от существующей правовой базы, учитывая его большую социальную значимость.

Председатель парламента Зинаида Гречаная подчеркнула, что запуск процесса массовой вакцинации и проведение всех необходимых процедур в этой связи имеет жизненно важное значение.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторной комбинированной вакцины для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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