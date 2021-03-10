Чокой просит парламент закупить вакцину от COVID в обход закона о госзакупках

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Исполняющий обязанности премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой обратился к парламенту с просьбой разрешить временному правительству приобрести вакцину от коронавируса в обход закона о государственных закупках, чтобы не затягивать процесс массовой иммунизации населения.
"Пожалуйста, позвольте нам отступить от нормативной базы, чтобы вести переговоры напрямую с производителями и как можно скорее начать процедуру закупок", – заявил Чокой в ходе слушаний на заседании постоянного бюро парламента, которое было посвящено социально-экономической и пандемической ситуации в стране.
И. о. премьера отметил, что кабмин изыскал в резервном фонде правительства, в так называемом "фонде по иммунизации" Минздрава и фондов Национальной медицинской страховой компании, 137 миллионов леев. Этой суммы, как уточнил Чокой, хватит для закупки миллиона доз вакцины.
Госсекретарь, и. о. главы Минздрава Татьяна Затык сообщила, что помимо поступивших в страну двух партий вакцины в марте и апреле ожидается еще свыше 118 тысяч доз, которые предоставят стране через платформу COVAX. "Однако крайне важна закупка как минимум миллиона доз", – сказала Затык.
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Депутат Игорь Гросу выразил поддержку на просьбу правительства о закупке необходимых вакцин в отступлении от закона о государственных закупках. "Мы должны сделать прививки как можно большему числу людей в цепочке, в том числе в выходные дни", – сказал депутат и призвал мобилизовать все связи Молдовы, в том числе дипломатические для скорейшего проведения переговоров о закупке вакцин.
Чокой подчеркнул, что республика не будет отдавать предпочтение ни одному производителю, у населения должна быть возможность выбора.
В ответ на это Чокой отметил, что "необходимы дополнительные прерогативы, чтобы противостоять этой волне и начать переговоры с производителями".
"Нам нужно тесное взаимодействие с парламентом без дифференциации по политическим критериям. Нам нужно участие, участие и участие", – подчеркнул и. о. премьера.
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Депутат от фракции социалистов Адела Рэйляну запросила информацию о текущей ситуации в столичных больницах, в том числе о поставках лекарств и медицинского оборудования.
Депутаты не исключают новой законодательной инициативы по прямым закупкам медикаментов и медизделий для медико-санитарных учреждений, чтобы обеспечить их необходимый объем и предотвратить возможный кризис, связанный с их отсутствием.
Глава фракции Партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ также поприветствовал идею прямой закупки внушительного объема вакцины и подчеркнул, что важно обеспечить наличие необходимого количества препаратов от COVID-19.
Депутат от фракции партии "Шор" Денис Уланов сообщил, что фракция, которую он представляет, поддержит законопроект о закупке вакцин в отступление от существующей правовой базы, учитывая его большую социальную значимость.
Председатель парламента Зинаида Гречаная подчеркнула, что запуск процесса массовой вакцинации и проведение всех необходимых процедур в этой связи имеет жизненно важное значение.
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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.
С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.
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