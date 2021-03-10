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Центр COVID-19 в Кишиневе

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено за сутки в Молдове

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (125)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210310/33937444/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-podtverzhdeno-za-sutki-v-moldove.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в республике превысило 198 000.

КИШИНЕВ, 10 мар - Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1753 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.

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Зафиксировано 12 эпизодов "импорта" инфекции.

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 198 228.

За минувшие 24 часа проведено 4866 тестов, из которых 402 повторно.

Коронавирус выявлен у 87 медработников: 29 врачей, 41 медсестры и 17 сотрудников вспомогательного персонала.

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В крайне тяжелом состоянии находится 337 пациентов (из них 68 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

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По данным Минздрава, за сутки выздоровели 958 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 174 099.

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 33 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 4183.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (125)

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