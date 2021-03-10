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Надпись Гепатит на синей папке

Приднестровцев проверят на гепатит, однако и нынешняя статистика удручает

© Fotolia / Vchalup
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210310/33937522/pridnestrovtsev-proveryat-na-gepatit-odnako-i-nyneshnyaya-statistika-udruchaet.html

По данным международных организаций, Молдова и, в частности, Приднестровский регион занимают первое место в мире по смертности от цирроза печени.

ТИРАСПОЛЬ, 10 мар – Sputnik. Приднестровские депутаты рассмотрели госпрограмму диагностики и лечения гепатитов в регионе. Законопроект по программе поддержали в первом чтении, а работа над ней продолжится в режиме второго чтения с учетом замечаний и предложений.

Как сообщили в парламентской пресс-службе, необходимость разработки и принятия целевой программы по профилактике вирусных гепатитов В и С связана с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по этим заболеваниям. По данным международных организаций, территория Молдовы и, в частности, Приднестровского региона занимают первое место в мире по смертности от цирроза печени. Ежегодно регистрируется около 70–72 случаев смерти на 100 тысяч населения.

Как пояснил главврач Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Александр Гончар, в Приднестровье статистика этого заболевания составляет свыше 140 случаев на 100 тысяч населения.

"Беспокоит тот факт, что именно заболеваемость циррозом печени у нас довольно высокая. В основном это последствия перенесенных вирусных гепатитов", – подчеркнул главврач.

По словам председателя парламентского Комитета по социальной политике и здравоохранению Сергея Чебана, Всемирная организация здравоохранения предложила государствам принять целевые программы по вирусным гепатитам.

Лаборатория иммуноферментных исследований, архивное фото
© Sputnik / Александр Кряжев
За год в Молдове зарегистрировано почти три тысячи новых случаев гепатита

"Действительно, в тех странах, которые приняли эти программы, резко снизились заболеваемость и инвалидность", – подчеркнул он.

Чебан отметил, что во многих странах вирусные гепатиты успешно лечатся. По статистике, около 99% людей избавляются от заболевания. Разработаны современные препараты, период лечения сократился до двух месяцев. Нет необходимости госпитализации, лечение больной проходит в амбулаторном режиме. Стоимость курса лечения значительно снизилась.

"Раньше мы не могли себе этого позволить, поскольку даже в европейских странах еще пять лет назад курс лечения доходил до 10 тысяч долларов. Но сегодня химическая и фармацевтическая промышленность производит более дешевые медикаменты, поэтому лечение одного больного может быть от 300 до 500 долларов", – сказал глава комитета.

Общий бюджет целевой программы составляет около 40 миллионов приднестровских рублей. Кроме диагностики, в ней также предусматриваются лечение и профилактические мероприятия по предупреждению новых случаев вирусных гепатитов В и С.

За время действия программы планируется охватить лечением около 50% больных вирусными гепатитами.

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Теги:
лечение гепатита, Приднестровье


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