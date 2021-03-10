В Молдове могут расширить полномочия временного правительства при ЧП

Одна из парламентских комиссий дала положительное заключение по инициативе, которая предусматривает расширение полномочий временного кабмина во время действия ЧП, однако проект должны обсудить на пленарном заседании законодательного органа.

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Члены парламентской комиссии по окружающей среде и региональному развитию дали положительное заключение на отчет по проекту, который предполагает дополнение Закона о режимах чрезвычайного, осадного и военного положения. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа.

"Инициатива предполагает дополнение закона положениями, которые регламентируют состав правительства, срок полномочий которого истек во время действия чрезвычайного положения", – уточнили в пресс-службе парламента.

Автором законопроекта выступила депутат Руксанда Главан.

Предлагается, чтобы в период ЧП временный кабмин мог заключать контракты и брать на себя обязательства, пропорциональные расходам, необходимым для управления ситуацией. Также проект предлагает предоставить такому правительству право заключать контракты и брать на себя обязательства закупать медицинское оборудование, защитные средства, вакцины и прочее.

Проект предстоит обсудить на пленарном заседании парламента.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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