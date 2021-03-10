В Молдове могут расширить полномочия временного правительства при ЧП

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Члены парламентской комиссии по окружающей среде и региональному развитию дали положительное заключение на отчет по проекту, который предполагает дополнение Закона о режимах чрезвычайного, осадного и военного положения. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа.
"Инициатива предполагает дополнение закона положениями, которые регламентируют состав правительства, срок полномочий которого истек во время действия чрезвычайного положения", – уточнили в пресс-службе парламента.
Автором законопроекта выступила депутат Руксанда Главан.
Предлагается, чтобы в период ЧП временный кабмин мог заключать контракты и брать на себя обязательства, пропорциональные расходам, необходимым для управления ситуацией. Также проект предлагает предоставить такому правительству право заключать контракты и брать на себя обязательства закупать медицинское оборудование, защитные средства, вакцины и прочее.
Проект предстоит обсудить на пленарном заседании парламента.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.
С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.
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