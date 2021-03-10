Как Приднестровье намерено стать точкой притяжения туристов

Приднестровские депутаты одобрили изменения в Госпрограмму по поддержке и развитию туризма, которые, по их мнению, помогут привлечь в регион больше путешественников.

ТИРАСПОЛЬ, 10 мар – Sputnik. В Приднестровье на заседании законодательного собрания приняли изменения в Госпрограмму по поддержке и развитию приднестровского туризма. Интернет-сайт по достопримечательностям региона, а также новые вайфай-зоны станут одними из способов привлечения иностранных туристов и местных жителей для отдыха в Приднестровье.

Как отметили в парламентской пресс-службе, в 2021 году свободным доступом к беспроводной сети будет обеспечена территория Бендерской крепости, которая является одним из древнейших и уникальных сооружений Приднестровья и одним из самых часто посещаемых мест. Здесь проводят различные фестивали, конкурсы, экскурсии.

"В Госпрограмме по поддержке и развитию туризма появилась новая статья – расширение зон для вайфая в наших туристических местах, которые массово посещают туристы, для того, чтобы они могли обмениваться информацией, находясь в этих местах, пересылать друг другу фотографии, видеофайлы напрямую", – отметил депутат Вадим Кравчук.

По его словам, если идея даст положительный результат, то вайфай-точки начнут устанавливать на территории всех туристических объектов Приднестровья.

"На сегодняшний день это один из способов привлечения туристов не только взрослого поколения, но и молодого, которое постоянно работает с гаджетами, телефонами и другими передающими, принимающими носителями. В идеале для того, чтобы мы не отставали от всего мира, вот такими вайфай-зонами необходимо обеспечить все парки нашего города, все пляжи, все достопримечательности, расположенные на улице", – подчеркнул Кравчук.

В рамках госпрограммы начнется также разработка интернет-сайта под названием "Познавай Приднестровье". На нем планируется размещать актуальные сведения о регионе и о тех местах, которые можно посетить. Такая информация пригодится как иностранным гражданам, так и местным туристам. Уже в 2021 году установят новые дорожно-информационные указатели основных приднестровских туристических достопримечательностей и маршрутов.

В 2019 году законодательное собрание утвердило госпрограмму поддержки и развития туризма в Приднестровье. Она была разработана на семь лет. Цель – улучшить качество турпродукта и повысить туристическую привлекательность Приднестровья.

В конце 2019 года было создано государственное Агентство по туризму. Оно призвано помогать приднестровцам и туристам узнавать больше о регионе.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova